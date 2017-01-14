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蛤？就這樣？東京最讓人失望的觀光景點TOP 8

第7名、東京鐵塔（73票並列）
東京鐵塔一直是東京人的精神象徵，但部分票選民眾認為，建於1958年的東京鐵塔，已陸續被其他城市更高聳的建築超越，失去吸引力。（圖擷取自http://topicks.jp/）

2017-01-14  21:51

〔即時新聞／綜合報導〕在全世界適合旅行、自由行、最嚮往城市等排行中，日本東京一直名列前茅，但日本入口網站「Goo」去年底發起東京都內「與期待有落差的觀光景點」投票，吸引2168名日本網友參與票選，前8名讓人失望的觀光景點結果如下：

第1名：晴空塔（108票）

第2名：澀谷十字街口（97票）

第3名：三麗鷗彩虹樂園（96票）

第4名：原宿竹下通（93票）

第5名：上野阿美橫町（81票）

第6名：六本木Hills（77票）

第7名：淺草花屋敷（73票）

第7名：東京鐵塔（73票並列）

你是否也有相同感受呢？下次去東京自由行時，也可以參考一下這些日本網友的意見！

完整排名請見：

行ってみたら“期待外れだった”東京の観光地ランキング

第7名、淺草花屋敷（73票並列）
淺草花屋敷創立於1853年，是日本最古老的遊樂園，位於熱鬧的淺草寺附近。與時下充滿科技感設施的新潮遊樂園不同，淺草花屋敷有著昭和時代的氣息，但卻被網友嫌棄狹小，進去只覺得滿滿都是遊樂設施、相當擁擠。（圖擷取自http://www.tokyo-park.net/）

第6名、六本木Hills（77票）
位於時尚繁華的六本木，酒吧、美食、美術館、夜景一應俱全，什麼都有，什麼都給你來一些，上榜的原因是「單價太高了」！沒有什麼高CP商品。（圖擷取自http://livedoor.blogimg.jp）

第5名、阿美橫町（81票）
日本東京都台東區的商店街，有許多平價商店、藥妝店，但相較東京其他看來光鮮亮麗的觀光區，這裡稍給人落後、破敗的氛圍。 （圖擷取自http://55tokyo.jp/）

第4名、竹下通（93票）
緊鄰原宿站的竹下通也是一條商店街，但狹窄的道路有數十家服飾店，加上無時無刻都川流不息的觀光人潮，網友建議，如果對日本的年輕時尚有興趣的話再造訪比較好。 （圖擷取自http://www.tokyo-park.net/）

第3名、三麗鷗彩虹樂園（96票）
由三麗鷗公司以旗下卡通人物Hello Kitty、布丁狗等人物為主題所經營的室內主題樂園，開業逾25年，每年吸引逾150萬名遊客造訪，但網友認為，能看、能玩的東西都有所侷限，只適合年紀很小的小朋友，用「大型三麗鷗官方商店」來形容或許更為貼切。（圖擷取自http://walttraveler.com/）

第2名、澀谷十字路口（97票）
熙來攘往的人群，走在澀谷站外繁忙十字路口的畫面，已經成為電影或拍攝東京影片的必備鏡頭，但日本網友說：「這裡到頭來就只是個人行道啊！」如果有更多的期待，你會大失所望的，更有人對「這也能成為觀光景點」感到不解。（彭博）

第1名、晴空塔（108票）
晴空塔於2012年落成時，取代東京鐵塔的電塔功能、成為東京的新地標，但它不僅是現今東京最高的建築，也在令人失望名單中排行最高。
網友指出，「一望東京全景」的標語聽起來很霸氣，但實際花3000日圓登上景觀台後，只看得到延伸至地平線的免費混凝土、就連塔內的商店也沒賣什麼特別的東西。（圖擷取自https://retrip.jp/）

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