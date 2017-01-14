西安旅遊多山寨 網友酸：我懷疑書記也是假的
〔即時新聞／綜合報導〕西安多山寨，近日一篇吐槽西安旅遊亂象的網路文章引發熱烈迴響，因西安旅遊的混亂問題雖早被多次曝光，卻還是層出不窮，從假警察、假導遊到假公車、假兵馬俑，許多網友都曾現身說法，分享曾遭遇過的誇張經歷。新任西安市委書記王永康喊出嚴懲整治，遭網友酸說「我懷疑書記也是假的」。
早在去年就有中國網友指出，西安臨潼有「山寨」兵馬俑，當時網友甚至特地分享「臨潼防騙指南」，引發一陣熱議，也有網友特地整理西安的山寨景點圖片，但之後仍不斷傳出有外地遊客在西安受騙，直到本月又有另名網友撰寫「西安是個很好玩的城市，景點和騙子都很好玩」一文，再度引發許多中國網友議論西安的旅遊亂象。
據網友指出，包含火車站附近的黑旅店，到黑車、黑導遊、假景點、強買強賣等，有網友指稱當地人根本是聯手一起騙，從大巴、出租車、到路邊的小販都利用外地遊客不熟悉景點位置的特性，把遊客誤導到其他可賺取門票或販售玉器回扣的景點，根本沒有人會告訴你真正的兵馬俑在哪裡。
當地政府過往雖然也是「年年喊打」，揚言要嚴懲、整治，但旅遊亂象依舊，新任的西安市委書記王永康近日更為此表示，對不起前來西安旅遊的遊客，之後臨潼區則緊急召開擴大會議，要求「事不過夜馬上辦」，在本週三晚間立即連夜銷毀「溯源秦皇陵」景點內的一批「山寨兵馬俑」並開罰，西安市旅遊局也針對全市A級旅遊景區進行檢查，並取消臨潼區秦陵地宮、八大奇蹟館和鴻門宴遺址等，3家涉及長期存在回扣問題的「人造低質量景區」的「A級」稱號。
但針對當局突然的「雷厲風行」及要求人造景點進行「整改」的作法，外界則質疑當局只是在進行「危機公關」，因為當局很顯然早就知道這些山寨景點的問題，才能立刻就找到涉事地點並進行處理，若之後沒有持續監管，亂象還是不會獲得解決。另有網友留言質疑，為何不直接取締？意思是說下次騙人時下手輕點，別給西安市政府丟臉？
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本週三西安有關部門連夜銷毀「溯源秦皇陵」景點內的一批「山寨兵馬俑」並開罰。（圖擷自網路）
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早在去年就有中國網友指出，西安臨潼有「山寨」兵馬俑，當時網友甚至特地分享「臨潼防騙指南」，引發一陣熱議。（圖擷自網路）
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網友整理西安的山寨景點，指這間「秦陵地宮」是假的。（圖擷自微博）
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圖為被指為山寨的秦陵地宮內部樣貌。（圖擷自微博）
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網友整理西安的山寨景點，指這間「溯源秦皇陵」是假的。（圖擷自微博）
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網友整理西安的山寨景點，指這間「世界八大奇跡館」是假的。（圖擷自微博）
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網友整理西安的山寨景點，指這間「乾陵地宮」是假的。（圖擷自微博）
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網友整理西安的山寨景點，指這間「大雁塔地下宮」是假的。（圖擷自微博）
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網友分享到西安旅遊受騙的經驗。（圖擷自微博）
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