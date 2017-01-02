報應來真快？ 正妹作弄小猴子 轉頭就遭大猴子撲上身

2017-01-14 22:11

〔即時新聞／綜合報導〕一位金髮正妹模特兒日前到印尼遊玩時，拿著空的香蕉皮想戲耍小猴子，但她不僅沒能成功作弄，還慘遭另一隻大猴子爬上身，讓她一陣驚慌。

據《UPI》報導指出，龍芙德（Sophie Longford）是名英國的正妹模特，她日前到印尼遊玩時在路旁巧遇一隻小猴子，一時興起的她竟拿著空的香蕉皮想逗弄牠，不過那隻小猴子並不領情，而是直接跑開。

不過與龍芙德同行的友人也立刻尖叫，這時龍芙德才發現被後有另一隻成年的猴子正虎視眈眈的盯著她手上的「香蕉」，就在龍芙德發現的那一刻，大猴子也立刻撲到她身上，讓她也驚慌的低聲尖叫、一動也不敢動，所幸那隻大猴子在搶過香蕉皮後，便失望的離開龍芙德身上。

報導指出，拍下這段過程的是另一位名為艾茲（Justin Etzin）的網友，他除了上傳影片，也表示這是為了教訓你（龍芙德）一開始用空的香蕉皮欺騙一隻猴子！

相關影片請見：

Little monkey meets big monkey #Ubud #Bali @sophielongford #MonkeyGirl #ubudmonkeyforest #OnlyBritish #MonkeysGoneWild Justin Etzin（@justinetzin）張貼的影片 於 2017 年 1月 月 1 10:17下午 PST 張貼