為抵銷美債 希拉蕊曾認同「讓中國併吞台灣」
2017-01-14 18:16
希拉蕊遭爆曾認同「放任中國併吞台灣」。（美聯社）
〔即時新聞／綜合報導〕美國國債已逼近20兆美元，即將觸及舉債上限，其中中國為美國第二大債主，日前維基解密公布希拉蕊的私人郵件，希拉蕊認同「拯救美國經濟，放棄台灣」論點，希望藉此抵銷中國持有的1.14兆美債。
美國總統歐巴馬2008年批評小布希政府國債日益升高，不過歐巴馬政府自2009年至2016年期間，美國公債餘額就暴增8.26兆美元，兩屆總統任期增加的國債比歷任總統的加總還多。美國國債已逼近20兆美元，日本與中國為美國的2大債主。
日前維基解密（Wikileaks）公布一篇2011年的私人郵件指出，希拉蕊的顧問蘇利文（Jake Sullivan）也引用學者凱尼（Paul Kane）的「棄台論」呼籲希拉蕊救美國經濟，以「拯救我們的經濟，拋棄台灣吧（To Save Our Economy, Ditch Taiwan）」為題寄給希拉蕊。
文中建議，當時執政的歐巴馬政府應放任中國併吞台灣，全面停止軍售或軍援台灣，藉此換取中國政府註銷對美國的1.14兆美元的債權。內文強調美國國債才是危及國安首要問題。
當時希拉蕊回覆，「我看過了，覺得是個聰明提議，我們可以討論看看（I saw it and thought it was so clever. Let's discuss.）」
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