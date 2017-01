為抵銷美債 希拉蕊曾認同「讓中國併吞台灣」

希拉蕊遭爆曾認同「放任中國併吞台灣」。(美聯社)

2017-01-14 18:16

〔即時新聞/綜合報導〕美國國債已逼近20兆美元,即將觸及舉債上限,其中中國為美國第二大債主,日前維基解密公布希拉蕊的私人郵件,希拉蕊認同「拯救美國經濟,放棄台灣」論點,希望藉此抵銷中國持有的1.14兆美債。

美國總統歐巴馬2008年批評小布希政府國債日益升高,不過歐巴馬政府自2009年至2016年期間,美國公債餘額就暴增8.26兆美元,兩屆總統任期增加的國債比歷任總統的加總還多。美國國債已逼近20兆美元,日本與中國為美國的2大債主。

日前維基解密(Wikileaks)公布一篇2011年的私人郵件指出,希拉蕊的顧問蘇利文(Jake Sullivan)也引用學者凱尼(Paul Kane)的「棄台論」呼籲希拉蕊救美國經濟,以「拯救我們的經濟,拋棄台灣吧(To Save Our Economy, Ditch Taiwan)」為題寄給希拉蕊。

文中建議,當時執政的歐巴馬政府應放任中國併吞台灣,全面停止軍售或軍援台灣,藉此換取中國政府註銷對美國的1.14兆美元的債權。內文強調美國國債才是危及國安首要問題。

當時希拉蕊回覆,「我看過了,覺得是個聰明提議,我們可以討論看看(I saw it and thought it was so clever. Let's discuss.)」