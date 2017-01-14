你吸菸他就咳！ 瑞典互動式廣告看板超真實
2017-01-14 15:57
廣告看板偵測到煙霧，螢幕上的男子就會對著你咳嗽。（圖擷自YouTube）
〔即時新聞／綜合報導〕瑞典斯德哥爾摩（Stockholm）街頭出現互動式戒菸廣告，只要有民眾經過看板時吸菸，廣告看板螢幕上的男子就會朝他們咳嗽，並鼓勵民眾戒菸。
外媒報導，藥廠Apotek Hjartat最近推出戒菸活動，他們在斯德哥爾摩吸菸者人數眾多的奧登普蘭廣場（Odenplan）擺設看板，裡頭裝設煙霧探測器，只有偵測到煙霧，看板螢幕上的男子就會對著吸菸者大聲咳嗽。
看板中的男子也會呼籲，「我們的任務是幫助你活得長壽又健康，這是我們在這裡的原因，在新年期間幫你建立新的健康習慣。」廣告引起民眾討論，有人因此被看板嚇到。
該藥廠營銷總監Fredrik Kullberg表示，這個活動主要是要推動戒菸議題，鼓勵人們過健康的生活，大多獲得正面評價。
報導指出，世界衛生組織（WHO）指出，15歲以上的瑞典人有超過20%會吸菸，戒菸是瑞典健康問題之一。
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