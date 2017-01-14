北韓搶援助藥品高價轉賣 人民吸鴉片止痛

2017-01-14 15:20

〔即時新聞／綜合報導〕一名高層脫北者近日受訪指出，南韓或國際人道救援組織所提供的藥品，往往被北韓政府攔截，到不了有實際需求的人民手中。他說，北韓政府把這些藥品拿到黑市以高價販售，導致國內許多貧民病患因買不起藥而身亡。

根據英媒《每日星報》報導，曾在北韓神秘的「長壽學院」（Longevity Institute）工作過的高層脫北者金善洙（Kim Hyeong-soo）表示，由金正恩領導的北韓政權，把許多常規藥品以極高價格在國內販售，導致許多國民生病了卻買不起藥，只好轉而服用國內生產的毒品「飲鴆止渴」。「由於沒有止痛劑可用，很多人會使用鴉片替代」，金善洙說，「這些人通常透過口服或靜脈注射攝入毒品」。

金善洙進一步指出，由南韓政府或國際組織基於人道援助所寄送的藥品，完全到不了民眾手上，這些藥物都會被金正恩政權奪走，接著再以非常昂貴的價格販售給需要的人民。他接著舉肺結核為例指出，「國際援助的藥物被以昂貴的價格在黑市上販售，服用一個月所花的金額，相當於一般勞動者五年的收入」，金善洙說，「所以國內很多人死於肺結核，我親戚的小孩們也都這樣死了」。