秘辛揭露！脫北者爆：金正恩已建立毒品帝國

金正恩領導下的北韓，儼然成為龐大的毒品帝國。（路透）

2017-01-14 15:23

〔即時新聞／綜合報導〕一名高層脫北者爆料指出，北韓最高領導人金正恩已建立完整的毒品帝國，生產的毒品外銷至鄰近各國，賺取外匯並維持政府的龐大支出，以鞏固政權。

根據英媒《每日星報》報導，曾在北韓神秘的「長壽學院」（Longevity Institute）工作過的高層脫北者金善洙（Kim Hyeong-soo）日前受訪時表示，早在金正日執政時期，北韓就在官方的主導下，發展起「毒品工業」，與販賣軍火共同成為獲得外匯的重要手段。

金善洙說，金正恩上台後這一切變本加厲，政府生產的毒品在國內也日漸氾濫。雖然生產、販售毒品可以獲得暴利，但這些製毒工人們由於遭到層層剝削，每月領到的薪水十分微薄，「很多工人被迫冒險在工廠偷上一兩克毒品去賣」，金善洙說，「因為其價值已超過他們一個月的薪水了」。

北韓過去一直靠非法軍火交易賺取大把外匯，不過在聯合國對北韓實施貿易禁運等制裁後，軍火利潤大幅萎縮，近年金正恩轉向生產海洛因、冰毒等毒品，外銷鄰近國家甚至全世界，粗估每年出口毒品收入高達5至10億美金。