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拒絕恪守一中 川普：中國是匯率操弄者

川普表示，他不會恪守「一中原則」，直到他看到北京人民幣匯率及貿易問題上有所「進展」。（法新社）

2017-01-14  12:23

〔即時新聞／綜合報導〕美國準總統川普（Donald Trump）最近接受美國《華爾街日報》專訪時表示，他不會恪守「一中原則」，直到他看到北京人民幣匯率及貿易問題上有所「進展」。

根據《路透》報導，美國時間上週五《華爾街日報》發表一篇川普長約1小時的專訪。他被問及是否支持「一中原則」，川普說「一切都正在談判，包括一個中國」。他表示，在他上任後不會將中國立即列為貨幣操控國，但他批評中國是匯率的「操弄者」，「因為美元強勢，使美國企業不能與中國企業競爭，這害死我們。」

川普曾打破「一中原則」與總統蔡英文通電話，「我們可以向台灣出售軍備，但我們不能接聽來自台灣的電話，這是非常無禮的。」創下台美1979年斷交以來，首次有美國準總統與台灣總統通電話。

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