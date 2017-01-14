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遭不孝兒媳關禁閉多年 92歲老嫗骨瘦如柴

2017-01-14  12:24

〔即時新聞／綜合報導〕中國一名92歲的老婦人，遭兒子及兒媳關進一個狹小又髒亂的空間「隔離」，路見不平的網友拍下老婦人的處境po上網，並且憤怒地表示，老婦人被兒子關在如同豬圈的地方好幾年，吃不飽、穿不暖，還經常被打罵。

根據中國媒體報導，92歲的楊姓婦人被關起來好幾年，身形瘦得只剩下皮包骨。不到10坪的狹小的空間裡，不僅衛生條件差，連床都只是一條舊的棉被鋪在一塊木板上，老婦人所穿的衣服早已髒亂不堪、全身散發惡臭。

村里的居民因勸阻無效，決定將此事通報政府單位，消息曝光以後，老婦人的兒子與兒媳婦態度惡劣，稱老婦人是因為大小便失禁、擔心把家裡搞臭，所以「自願」搬到那個小空間去住，兩夫妻並且抱怨母親為他們帶來極大的負擔。相關人員勒令兒子讓老母親搬回以前居住的房間並且幫她洗澡，目前老婦人被送進當地的醫院接受檢查及治療。

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  • 一名92歲的老婦人，被兒子和兒媳關進豬圈好幾年。（圖截自「世界新聞網」）

    一名92歲的老婦人，被兒子和兒媳關進豬圈好幾年。（圖截自「世界新聞網」）

  • 由於這名老婦人的兒子、兒媳態度惡劣，附近居民決定向相關單位通報，目前婦人被送往鳳山縣人民醫院接受檢查及治療。（圖截自「世界新聞網」）

    由於這名老婦人的兒子、兒媳態度惡劣，附近居民決定向相關單位通報，目前婦人被送往鳳山縣人民醫院接受檢查及治療。（圖截自「世界新聞網」）

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相關關鍵字： 不孝子 兒子 媳婦 年邁 母親 豬籠
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