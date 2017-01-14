在女高生推特寫「這是我老婆」 日男醫遭逮

2017-01-14 12:32

〔即時新聞／綜合報導〕日本石川縣一名34歲男醫生角田真弘，日前多次在心儀的女高中生推特留言，「這是我老婆」、「我想掀你裙子」，與其他16則騷擾訊息，違反《跟蹤狂規制法》遭警方逮捕。

綜合媒體報導，角田真弘去年10月至12月間，涉嫌化名在女高中生推特下面，發布16則留言，包括「這是我老婆」、「我想掀你裙子」、「我對你的行為模式瞭若指掌哦」等充斥性騷擾意味的言詞，受害女高中生不堪騷擾因而報警，角田真弘遭逮時也坦承犯行，隨後醫生身分、工作地點皆遭肉搜起底，日本網友也表示角田真弘的行徑好變態、真可怕。

隨後消息轉載至批踢踢八卦板，網友紛紛痛批「噁心」、「網路性騷擾」，也有人對號入座自嘲表示，「這好像是我常在fb上做的事，看起來該收手了」，還有人笑稱，「八卦版會被抓光吧」，但也有人說，做出這樣的行徑，「被抓不意外」。