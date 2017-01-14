驚恐！到中國餐館點熊掌 端上來的疑是「人腳」！
2017-01-14 12:07
義大利一間中國餐館竟「掛熊掌賣人肉」。（熊掌料理示意圖，擷取自網路）
〔即時新聞／綜合報導〕史上最噁拼裝肉沒有之一！
根據英媒《每日郵報》報導，義大利一名在中國餐館工作的員工，日前竟在廚房一個裝肉的盆子內發現疑為人類腳部殘骸的肉塊，正等著被加工送上餐桌。極度驚恐的他立即拍照上傳社群網站，引爆輿論熱議。
報導指出，被指控使用人肉當食材的中國餐館位於義大利北部的帕多瓦市，這位不願具名的服務生說，當天有兩名客人來店裡用餐並點了中式熊掌，隨後他就在廚房一個藍色盆子裡發現兩隻疑似人腳的肉塊。服務生當場拍下照片存證並上傳網路，據他所言，那對人足稍後果真被「製作」成熊掌端上桌。
此事見報後引起軒然大波，警方及食品檢查官員隨即搜查了該間餐館，查到藏有55磅（約25公斤）來源可疑的肉類，其餘食材更遠遠超出其保存期限。警方隨即向一名法醫病理學家請教，後者認為該對殘肢並非熊掌，確有可能是人的腳掌，不過是否真為人肉，仍待進一步化驗調查才可得知。
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
國際‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- CBA》林志傑被揮2拳 中國球評痛批「得了便宜還賣乖」（影音）
- CBA》腦衝暴打林志傑 北京球員恐賠上這些代價
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Taipei urged to conduct ‘global check’
- 圓鄉親音樂夢 潮州鎮民薩克斯風班邁入二期
- 冷眼集》鬧分家還搶經國牌
- 防哄抬年貨 公平會連13天查價
- 花蓮議員補助120萬 化仁國中樂器、服裝到位
- 海倫清桃神隱躲夫 戴發奎鬆口離婚...
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Police crackdown on gangs results in hundreds caught
- 香港民主派來台 遭暴力接機// 白狼兒子涉案 已出境
- CBA》林志傑被打卻主動言和 中媒敬佩：好大度（影音）
- 不捨秦金生離世 宋楚瑜天天到靈堂致哀
- 高鐵延伸屏東 交部︰儘速啟動可行性評估
- 開車恍神自撞露餡 警方搜出毒巧克力豆
- 屏東頂級蓮霧價飆 農民苦嘆賺不到
- 于煥亞橫行「中原」 四分打初體驗
- 黑心油強冠廠房法拍 底價逾6億
- 黃百鳴曝《開心鬼》拍攝秘辛 沒申請就偷爬金字搭
- 籃網8連敗 豪神短期難回歸 今日賽事預告與轉播
- 可食機油塗包子 店家暫停營業
- 蕭亞軒愛正濃 親授獵男三招
- 天海祐希單身自嘲 高EQ化解尷尬離婚習題
- 遭扣3個月 日連財16號船長傍晚返台
- 女神94狂！潤娥見面會無翻譯 韓星第一人
- NBA》詹皇盼補替補控衛 騎士球團拒絕
- 少年隊社區布「眼線」 婆婆媽媽變身反毒尖兵
- 馬場抵償欠稅、費 拍賣「草泥馬」
- 經典賽》最慢76公里 斗山熊軟投會進南韓隊？（影音）
- 年金改革 陳建仁籲世代互助
- 樹林河濱放養水牛 擾民損公物
- 苗縣春安工作19日起跑 超萌小警車上路宣導
- 做公益 阿斌哥、懷舊兩協會助弱
- 郝吳柱同台 致詞鬥機鋒
- 紫光入股力成 宣告破局
- 維冠建商爛尾樓 榮馨花園遭法拍
- HBL》比柯瑞還早會投Logo Shot 東山白曜誠砍26分勝東泰
- 愛投外線 馬怡鴻：恐忽略基本功
- 《謠言終結站》 網傳流感很要命 預防方法卻很瞎
- MLB》1年4.37億 哈波與國民簽新約
- 陸上強風特報又來了！3縣市嚴防大雨
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：驚恐！到中國餐館點熊掌 端上來的疑是「人腳」！
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分