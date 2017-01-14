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驚恐！到中國餐館點熊掌 端上來的疑是「人腳」！

義大利一間中國餐館竟「掛熊掌賣人肉」。（熊掌料理示意圖，擷取自網路）

2017-01-14  12:07

〔即時新聞／綜合報導〕史上最噁拼裝肉沒有之一！

根據英媒《每日郵報》報導，義大利一名在中國餐館工作的員工，日前竟在廚房一個裝肉的盆子內發現疑為人類腳部殘骸的肉塊，正等著被加工送上餐桌。極度驚恐的他立即拍照上傳社群網站，引爆輿論熱議。

報導指出，被指控使用人肉當食材的中國餐館位於義大利北部的帕多瓦市，這位不願具名的服務生說，當天有兩名客人來店裡用餐並點了中式熊掌，隨後他就在廚房一個藍色盆子裡發現兩隻疑似人腳的肉塊。服務生當場拍下照片存證並上傳網路，據他所言，那對人足稍後果真被「製作」成熊掌端上桌。

此事見報後引起軒然大波，警方及食品檢查官員隨即搜查了該間餐館，查到藏有55磅（約25公斤）來源可疑的肉類，其餘食材更遠遠超出其保存期限。警方隨即向一名法醫病理學家請教，後者認為該對殘肢並非熊掌，確有可能是人的腳掌，不過是否真為人肉，仍待進一步化驗調查才可得知。

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  • 餐廳員工發現廚房有個藍色盆子裝了一對疑似人足的殘骸，稍後更被加工成熊掌端上餐桌。（擷取自《每日郵報》）

    餐廳員工發現廚房有個藍色盆子裝了一對疑似人足的殘骸，稍後更被加工成熊掌端上餐桌。（擷取自《每日郵報》）

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