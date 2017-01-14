中國嚴管網路新聞 禁止「標題殺人」
2017-01-14 11:47
〔即時新聞／綜合報導〕中國政府為了淨化網路輿論環境，打擊亂改標題、歪曲新聞原意的媒體，特別規定網路新聞在標題上，禁止使用「網曝」、「網傳」等不確定性詞彙。
中國國家互聯網信息辦公室（簡稱「國家網信辦」）近日明確要求各網站，把「堅持正確輿論導向」落實於網路新聞採集、撰寫、編排、發布等各個環節。這次還特別針對有嚴重問題的媒體，包括新浪、搜狐、網易、鳳凰、焦點等5家媒體進行處罰。
此外，中國網信辦並針對標題規範提出明確規定，包括網路新聞標題不得出現歪曲原意、斷章取義、以偏概全；偷換概念、虛假誇大、無中生有；低俗、媚俗、暴力、血腥、色情；嘩眾取寵、攻擊、侮辱、玩噱頭式的語言；法律法規明確禁止的和明顯違反社會公序良俗的其他內容。
嚴禁在標題中使用「網曝」、「網傳」等不確定性詞彙，嚴禁各類誇張、獵奇、不合常理的表述方式。
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