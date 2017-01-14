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新娘被灌酒紅包塞奶 強國賓客癡漢行徑登上外媒

2017-01-14  10:24

〔即時新聞／綜合報導〕強國婚禮就是任性？中國先前才因病態「鬧洞房」事件，登上國外媒體版面，不料，近日又有一部「紅包塞奶」的辛辣影片在網路上瘋傳，強國癡漢行徑再度引起外媒注意。

影片中可見，一群男賓客為炒熱現場氣氛，將紅包一手接一手、一個又一個，塞進新娘的低胸禮服內，力量大到逼得新娘不得不往前傾，邊塞邊灌酒，還有人趁機伸出鹹豬手卡油，但新郎連同其餘男賓客，僅幸災樂禍地站在一旁圍觀。

辛辣的影片內容，呈現出賓客玩得不亦樂乎的景象，只見新娘不時表情尷尬，但礙於禮節不得不配合。現在這部影片也傳到了英國，《每日郵報》還花不小篇幅報導這件事，隨後網友也在新聞下方回應，表示「滿出來了」、「噁心」，以及「奇怪的中國婚禮習俗」。

相關影音連結：

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  • 一位中國新娘被邊塞紅包邊灌酒。（圖擷取自Youtube影片）

    一位中國新娘被邊塞紅包邊灌酒。（圖擷取自Youtube影片）

  • 還有人趁機伸出鹹豬手卡油。（圖擷取自Youtube影片）

    還有人趁機伸出鹹豬手卡油。（圖擷取自Youtube影片）

  • 近日中國有部「紅包塞奶」的辛辣影片在網路上瘋傳，引起外媒注意。（圖擷取自Youtube影片）

    近日中國有部「紅包塞奶」的辛辣影片在網路上瘋傳，引起外媒注意。（圖擷取自Youtube影片）

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相關關鍵字： 中國 婚禮 新娘 每日郵報 胸部 鬧洞房
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