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誇張！中客遊泰國 插五星旗「佔領」沙灘

中國遊客到泰國用五星旗「佔領」海灘。（圖擷取自微博）

2017-01-14  09:10

〔即時新聞／綜合報導〕又有中國遊客在國外做出誇張行徑，最近網路上流傳多張中國遊客到泰國的照片，用數十面五星旗「佔領」海灘。對此有中國網民認為太誇張，「非要搞得以後我們不能去泰國」。

綜合媒體報導，這群中國遊客是參加公司的員工旅遊，約有數十人組團到泰國遊玩，但時間不明，遊經泰國潛水勝地、被重點保護的斯米蘭群島（Similan Islands）。中國遊客以「插旗」方式紀念這次旅行，還有人疑似在指揮插旗，擺出不明的圖案。

網友看到後紛紛斥責，「丟臉到國外了」、「這是有組織的嗎？」「太不懂禮貌了吧！」。還有人說，「這樣子真的不好，會讓人很討厭！」「插五星旗就是愛國？有本事去釣魚島插旗」、「是想挑起外交紛爭嗎」。

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  • 中國遊客參加員工旅遊，卻插五星旗「佔領」海灘。（圖擷取自微博）

    中國遊客參加員工旅遊，卻插五星旗「佔領」海灘。（圖擷取自微博）

  • 中國遊客以「插旗」方式紀念這次旅行，還有人疑似在指揮插旗，擺出不明的圖案。（圖擷取自微博）

    中國遊客以「插旗」方式紀念這次旅行，還有人疑似在指揮插旗，擺出不明的圖案。（圖擷取自微博）

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