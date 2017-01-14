化身推銷員 蔡總統助薩國行銷咖啡
〔中央社〕總統蔡英文正出訪薩爾瓦多，她今天由薩國副總統歐帝茲陪同，參訪咖啡生產合作社；蔡總統說，是來「朝聖」薩國咖啡；台灣咖啡業者踩線團一口氣採購16個貨櫃的咖啡豆。
蔡總統7日到15日展開「英捷專案」，出訪友邦宏都拉斯、尼加拉瓜、瓜地馬拉和薩爾瓦多。
她今天由薩爾瓦多副總統歐帝茲（Oscar Samuel Ortiz Ascencio）陪同，率團赴阿德賴達咖啡生產合作社，參訪咖啡洗豆場及晒豆場，試身體驗杯測程序，觀賞咖啡沖調表演及品嚐咖啡。
蔡總統對歐帝茲說，「我們這裡有很多喜愛咖啡的人，對咖啡非常有研究，真的很高興今天來薩爾瓦多朝聖」；蔡總統指著現場的隨團記者說，有這麼多媒體在這裡，會把薩爾瓦多的咖啡帶到台灣報導。
蔡總統接著轉頭問記者，「你們是不是也喜歡喝咖啡？」；現場媒體連忙說「（咖啡生產合作社）現場的咖啡豆都被買光了！」。
參觀完咖啡生產合作社，蔡總統馬上透過臉書貼文指出，薩爾瓦多最有名的農產就是咖啡；跟訪團同行的還有來自台灣、由中美洲貿易辦公室組團來訪的咖啡採購團，大家一起看了當地的產品，並且參加了杯測。
總統說，「我也期待藉著他們推動的採購計畫，讓更多台灣民眾可以喝到高品質、好價格的薩爾瓦多咖啡」。
隨蔡總統出訪的民進黨立委余宛如指出，這次台灣的採購團也一起來了，這次評鑑之後，他們會決定是否下訂單；薩國咖啡品質非常好，是走精緻小而美的路線，處理過程也非常細緻。
咖啡採購團的台灣業者ERNIE CHEN說，薩國咖啡跟藝妓咖啡齊名，一杯在台灣可以賣到新台幣500元甚至上千元。
另外，媒體發現，日前因為病毒型腸胃炎，暫停行程的時代力量籍立法委員洪慈庸，今天參與咖啡生產合作社行程；訪團成員看到洪慈庸，也上前關切她身體狀況。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 包子店用機械潤滑油塗抹包子 食藥署勒令停業
- 警官月退10萬還抗議 怎能不改革
- 毅嘉轉虧為盈 去年EPS0.09元
- 健康益壽年糕 慢性病患步步糕升
- 疑曾為護夫報警！海倫清桃瞞身世總最後才離開
- 推檳榔園廢園 竹田邀業者契作檸檬
- 一式成經典-1
- 《謠言終結站》茄子蘑菇一起吃會毒死? 營養師︰並不會
- 粉絲為雪炫收入均分叫屈 團員澄清...
- 中國操弄// 奈國逼我代表處 更名遷離首都
- 勞動部︰例假、休息日可彈性挪移
- MLB》王維中談赴美經驗曾想放棄 最想對決一朗
- 魔鬼製作人狂逼 家家唱到精神分裂
- 陽岱鋼提早練功 和廖任磊相見歡
- 遼寧號昨晨脫離台海 國軍全程監偵
- 美準國務卿提勒森：美應重申台灣關係法與六項保證
- SBL Live》B.戴維斯18分、于煥亞17分 台啤輕取金酒
- 關西育賢街高架工程 監委斥草率
- 癌逝率冠全國 東馬籌設癌醫大樓
- 監視器盯著！ 餐廳台灣分店沒做好 日本社長衝來台
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Theater booking prompts anger
- 怕老菜食補失傳 高雄父子檔自費推廣
- 邵雨薇太寂寞 20歲就想收養小孩
- CBA》卡位激烈爆衝突 林志傑險遭中國球員打臉
- 自由談》警政署有人為虎作倀
- 游錫堃率團祝賀川普就職 總統交代這6字
- 營養午餐費20年未調 業者盼漲
- 趙正平真誠告白《玩很大》 KID感動：趙哥蛙手很努力...
- 瞎！ 甲后路大甲段往苗栗 「指錯」方向
- （雲林）褒忠路樹整排30棵 慘遭「毒殺」
- 韓國瑜宣布選黨魁 梁文傑：分散洪票源
- 自撞害死2友還肇逃 無照男遭判2年獲緩刑
- （影音）蕭亞軒為愛招了 分享獵男三部曲
- 春節遊南投 iBus掌握路況
- 屏基居家照護 銜接長照2.0
- 春安防搶不搶銀行了 桃警改搶這裡...
- 王菲謝霆鋒祕密愛巢曝光？ 用「鄰居」趙薇當擋箭牌
- 謝沛恩尬舞 竟想殺了吳克群
- 28歲上班族 捐18萬元紅包助貧
- 魏少大三元拼圖 差5隊完全制霸
標題：化身推銷員 蔡總統助薩國行銷咖啡
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email