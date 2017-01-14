| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 國際

美司法部長：芝加哥警方具過度武力模式

2017-01-14  01:52

〔中央社〕美國司法部長林奇（Loretta Lynch）今天指出，聯邦當局對芝加哥警方長達1年的調查證實，「過度武力」（excessive force）模式違反了美國憲法。

法新社報導，林奇在芝加哥舉行的記者會上表示，「司法部已作成結論，有合理理由相信芝加哥警局過度使用武力的模式或慣例，違反了（美國）憲法第四修正案。」

路透社報導，根據美國聯邦政府公布報告，芝加哥警方慣常過度使用武力、容忍種族歧視行為，以及警員間經常保持「沉默約定」以阻撓針對錯誤處置的調查。

美國司法部這份厚達161頁的報告，詳述對芝加哥警局13個月來的民權調查結果。

芝加哥白人警察戴克（Jason Van Dyke）開槍擊斃1名非裔美籍青少年麥唐納（Laquan McDonald）的影片外流幾天後，美國聯邦當局於2015年12月正式展開調查。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤瑞典牛肉丸
泰式椒麻雞
天冷，吃這「鍋」！
枸杞包心粉圓
轉寄

標題：美司法部長：芝加哥警方具過度武力模式


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月14日‧星期六‧丙申年臘月十七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.