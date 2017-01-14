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想法相左 川普稱內閣提名人可自由表達

2017-01-14  00:54

〔中央社〕美國總統當選人川普今天不理會他的內閣提名人，在俄羅斯和刑求等諸多議題上與他的立場明顯相左，並表示他希望他們表達自己的想法。

川普在早晨推文表示：「我的內閣提名人看起來都不錯，表現都很好。我希望他們做自己，表達自己的想法，而不是我的想法！」

他的提名人的看法，往往與他在總統選戰期間最具煽動性的承諾相左，這在本週參議院的任命聽證會上公開顯示出來。

提名人各自表達自己的看法，他們警告俄羅斯構成的威脅，稱讚北大西洋公約組織（NATO）、拒絕接受刑求、為美國情報體系辯護、警告不要退出伊朗核子協議和巴黎氣候協定。

對川普在選戰期間採取的幾乎所有具爭議性外交政策立場，提名人不是兩面下注，就是採取不同的立場，並尋求向參議員保證，他們認同自二次大戰以來塑造西方戰略思維和機構的共識。

在川普與美國情報體系激烈爭執的背景下，提名人與川普間的迥異尤其明顯。這項爭執是由未經證實的報導稱俄羅斯握有川普召妓和財務上把柄所引發。

川普推文指出：「事件內容全部是由民主與共和黨無恥政治特工所捏造─假新聞！俄羅斯說這些都不存在。」

他說：「這些事可能甚至是在『情報機關』知道沒有證據、且永遠不會有的情況下所洩露。我的團隊90日內對駭客入侵會有完整報告。」

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