想法相左 川普稱內閣提名人可自由表達
2017-01-14 00:54
〔中央社〕美國總統當選人川普今天不理會他的內閣提名人，在俄羅斯和刑求等諸多議題上與他的立場明顯相左，並表示他希望他們表達自己的想法。
川普在早晨推文表示：「我的內閣提名人看起來都不錯，表現都很好。我希望他們做自己，表達自己的想法，而不是我的想法！」
他的提名人的看法，往往與他在總統選戰期間最具煽動性的承諾相左，這在本週參議院的任命聽證會上公開顯示出來。
提名人各自表達自己的看法，他們警告俄羅斯構成的威脅，稱讚北大西洋公約組織（NATO）、拒絕接受刑求、為美國情報體系辯護、警告不要退出伊朗核子協議和巴黎氣候協定。
對川普在選戰期間採取的幾乎所有具爭議性外交政策立場，提名人不是兩面下注，就是採取不同的立場，並尋求向參議員保證，他們認同自二次大戰以來塑造西方戰略思維和機構的共識。
在川普與美國情報體系激烈爭執的背景下，提名人與川普間的迥異尤其明顯。這項爭執是由未經證實的報導稱俄羅斯握有川普召妓和財務上把柄所引發。
川普推文指出：「事件內容全部是由民主與共和黨無恥政治特工所捏造─假新聞！俄羅斯說這些都不存在。」
他說：「這些事可能甚至是在『情報機關』知道沒有證據、且永遠不會有的情況下所洩露。我的團隊90日內對駭客入侵會有完整報告。」
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 包子店用機械潤滑油塗抹包子 食藥署勒令停業
- 警官月退10萬還抗議 怎能不改革
- 杜鵑花季首度擴大辦 延伸溫羅汀商圈
- 蔡依林的翻糖蛋糕 竟把她逼哭惹
- 「鵟」飛萬里 金管處解開鵟遷徙之謎
- 大林蒲遷村 市府設普查辦公室
- 聯邦美術獎頒獎 「看見台灣創作能量」
- 同志網紅直播爆哭 為失言向粉絲道歉
- 週末冷氣團影響最劇 北部低溫下探13度
- 中國操弄// 奈國逼我代表處 更名遷離首都
- 勞動部︰例假、休息日可彈性挪移
- 隨招停、可預約 尖石觀光公車上路
- 南韓男團回憶恐怖宿舍「吃麵有蟑螂飛過」
- 少女遭性侵3年 錄下對話揪狼父
- 嘉市國民運動中心 11月完工
- 互破大戰 張凱貞強壓逆轉
- 鄭凱云秀國標舞 挨虧機器人
- 當眾一句「不孝女」 小女警控告女副分局長
- 「腥」聞「川」流不息 爆料人是前英諜
- 經典賽》今加入台灣隊集訓 王勝偉︰目標28人名單
- 好吃好賣 又見工業鹼粉泡海帶
- 冷氣團週末發威！ 3000公尺高山有望降初雪
- 怕老菜食補失傳 高雄父子檔自費推廣
- 春雨少 石門水庫供水恐吃緊
- 人生作業簿 活下來之後
- 張榕容挑戰音樂劇 魏導虧臉皮厚不怯場
- 大安森林公園 咖啡館盼成新亮點
- 國家歌劇院車商包場活動 立委：駁回 否則查辦到底
- 新北花蟹養殖 今年擬育種3千隻
- 郭建宏當家 華視除夕結盟三立端大菜
- SBL》加盟台銀再出發 李恩要勇士走著瞧
- 英捷專案最後一站》薩爾瓦多與台發展多方位合作關係
- SBL ／李恩失業3天 重回台銀懷抱
- 空官生 酒後摔下樓命危
- 陽岱鋼提早練功 和廖任磊相見歡
- 黃子佼心疼孟耿如 結婚不擺前女友桌
- 金宇彬片中狂挨打 坦言比打人舒服多了
- 自撞害死2友還肇逃 無照男遭判2年獲緩刑
- 美準國務卿提勒森：美應重申台灣關係法與六項保證
- 檢驗所打折推銷肝癌篩檢 被檢舉
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：想法相左 川普稱內閣提名人可自由表達
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分