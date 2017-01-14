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伊斯坦堡廢棄建築物倒塌 2死5傷

2017-01-14  00:54

〔中央社〕土耳其媒體報導，伊斯坦堡市內1棟廢棄的8層樓建築物今天倒塌，造成2人死亡和5人受傷，死者包括1名6歲女童。

畫面顯示，土耳其人口最眾多的伊斯坦堡市，位於工人階級聚居宰廷布爾努區（Zeytinburnu）的那棟廢棄建築物徹底倒塌，化為瓦礫堆和塵土。

民營電視台NTV表示，那棟建築物於1992年興建，2015年淨空，已無居民入住。建築物淨空原因不明。

地方官員表示，那棟建築物倒塌後，鄰近的其他建築物也疏散人員，以策安全。

多輛救護車奉派至現場，NTV報導說，攜帶嗅探犬的救難人員在瓦礫堆中搜尋，確保無人受困。

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