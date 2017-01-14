日本流感患者 過去10年第2多

2017-01-14 00:14

〔中央社〕1月8日止的過去1週，日本全國各地醫療機構就診的流感患者，平均每一醫療機構達10.58人，是此時期的過去10年來第2多，專家呼籲，尤其是準備應試的考生，應避開人多混雜場所。

日本放送協會（NHK）報導，國立感染症研究所指出，本月8日為止的過去1週，前往全國各地約5000個醫療機構就診的流感患者，平均每一醫療機構達10.58人，是此時期的過去10年來第2多。

呈現流行狀態的平均每一醫療機構患者人數，各都道府縣分別為，岐阜縣19.87人最多，其次是秋田縣18.3人、愛知縣18.25人、沖繩縣17.93人、茨城縣17.3人等，42個都府縣通報患者人數都較前一週增加。

此外，愛知縣和北海道等10個道府縣，出現患者人數已超越恐有引發大流行之虞「警報層級」的地區。

國立感染症研究所的砂川富正室長表示，由於往年流感自此以後會迎向高峰期，預料今後患者人數將會增加。尤其是即將參加大學入學考試中心測驗等的考生，應該避開人多混雜場所、徹底勤洗手和戴口罩，採取防範對策。

此外，由於家中有考生的父母親患者也很多，病發的家族成員應待在個別房間、避免共用毛巾等防範減染擴大，考生本身也必須獲得充足睡眠等維持良好身體狀態。