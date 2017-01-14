只因數值超過500 「在意空氣」APP遭中國警告
2017-01-14 00:36
〔即時新聞／綜合報導〕一款手機APP「在意空氣」因日前發布空氣質量指數（AQI）超過500的實際數據，引發中國當局警告，並要求他們「不能再顯示超過官方資料的數字」。
綜合媒體報導，「在意空氣」的研發小組近日在網路發文指稱，他們收到某省環保局發來「整改通知」特急文件，內容指「在意空氣」發布的AQI與官方的數據不一樣，因此要求他們必須改回官方數據，上限不得超過500。
受訪的研發人員指出，他們一開始也是顯示官方數據，但許多用戶要求希望能取消500的上限，看到真實數據。針對該款APP遭到當局警告，有網友直批「這很中國」，也有網友指出，這不就是那句，「不解決問題，只解決提出問題的人」、「現在都不用看數據了，喉嚨一疼就知道有霧霾了」。
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