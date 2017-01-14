做公益 英國男星拍賣自己的情人節

英國男星伊卓瑞斯艾巴為慈善募款，拍賣自己的情人節夜晚。（圖擷取自Youtube）

2017-01-14 00:11

〔即時新聞／綜合報導〕今年2月14日西洋情人節將有機會與英國男星伊卓瑞斯艾巴（Idris Elba）共進晚餐，而且還附帶四星級酒店、機票、住宿的完整行程。

據《BBC》報導，伊卓瑞斯艾巴為非洲女童權利和教育非洲女童的慈善組織「W.E. Can Lead charity」募款，把自己當成競標物，只要在歐梅茲（Omaze）網站上，競標就能和他吃情人節燭光晚餐，甚至有機加酒四星級酒店行程。

競標日期到2月14日前，他也在募款影片中表示，「至於甜點，你想吃什麼就吃什麼，我是說，你想要的都可以。」引人遐想的說法，勢必能引起粉絲們的競標。

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