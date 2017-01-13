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飛機通風口噴出粉末 消防人員急登機檢查

阿拉斯加航空波音737班機的空廚通風口噴出白色粉末，觸發緊急應變。（美聯社）

2017-01-13  22:50

〔編譯周柏憲／綜合報導〕美國阿拉斯加航空一架班機在飛行途中，機上通風口噴出粉末，空服人員因此感到身體不適。班機12日晚間降落在加州的聖荷西（San Jose）時，當地的「危險物質應變小隊」即登機檢查班機。

美聯社、舊金山紀事報（The San Francisco Chronicle）報導，阿拉斯加航空發言人察妮諾維琪（Ana Zaninovic）表示，該航班前端的空廚通風口斷斷續續地噴出粉末，2名空服人員因此感到身體不適，其中一名送醫診斷，機長和其他乘客未受影響。

這架波音737班機下午5點自西雅圖起飛、晚間7點降落於聖荷西。察妮諾維琪說，初步調查，通風口噴出的物質為飛機除冰系統的殘留物，不具毒性。

聖荷西機場發言人巴恩斯（Rosemary Barnes）說，飛機進入跑道不久後，包含聖荷西消防局的「危險物質應變小隊」等急救人員迅速登機，以「確定到底發生了什麼事。」乘客到晚間8點前都被留在機上。

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