為慰安婦銅像返國 日駐韓大使擬下週回首爾
2017-01-13 23:26
〔即時新聞／綜合報導〕日本不滿南韓政府默許慰安婦銅像在日本駐釜山領館前設立，9日召回駐韓大使長嶺安政表達抗議。據報導，日本政府已決定讓長嶺安政下週返韓。
日本首相安倍晉三目前在東南亞訪問，據《共同社》報導，待安倍17日回國後，長嶺安政就會返回首爾履職，已對此展開協調。
南韓外交部長尹炳世今天在國會坦言，在外國領館前設立造型物不妥，這是國際社會的共識。相關發言似乎有態度軟化的跡象，但對於是否撤除銅像，尹炳世沒有正面回應。
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
- 中國證實 丹東沉船是甲午戰爭被擊沉的「致遠艦」
- 川普上任後 《華郵》憂北京加劇台灣「外交孤立」
- 做公益 英國男星拍賣自己的情人節
- 建港版故宮 港民批文化洗腦
- 《中英對照讀新聞》91-Year-Old Hospice Patient Spending Final Days Knitting Hats for Homeless in Michigan 91歲的安寧病患為密西根州遊民織帽度餘生
網友回應
熱門新聞
- 警官月退10萬還抗議 怎能不改革
- 包子店用機械潤滑油塗抹包子 食藥署勒令停業
- 葉啟田兒子想回家 一張紙條 讓老爸噴淚
- （專訪）女神棋手無悔 黑嘉嘉思母淚打轉
- 滿州港口溪浮現數百死魚 各單位扮柯南緝凶
- 怎樣有效和寵物溝通？研究：狗狗喜歡Baby Talk
- 紅色美人-3
- 「伊骨力，阮足呷意！」 全台語喜帖網友大讚
- 「鵟」飛萬里 金管處解開鵟遷徙之謎
- 中國操弄// 奈國逼我代表處 更名遷離首都
- 勞動部︰例假、休息日可彈性挪移
- NBA》感謝10年戰友波納 吉諾比利這樣做...
- 「廢巷改道」過關 網溪國小運動場最快4月完工
- 邵雨薇太寂寞 20歲就想收養小孩
- M腿揮豪狂唉呦 男星開腿納福超幽默
- 中捷綠線隔音牆恐塌? 北捷：安啦
- SBL》加盟台銀再出發 李恩要勇士走著瞧
- 毅嘉轉虧為盈 去年EPS0.09元
- 三總名醫涉勾結黃牛 詐勞保6千萬
- 大社工業區擬「降編」 石化廠拚減碳
- 國家歌劇院車商包場活動 立委：駁回 否則查辦到底
- 設計師的偏執-1
- 《再生回來》地震失愛子 災民連晃汶夫婦產女
- 綺麗珊瑚首冠 增菘瑋告別勝
- 棄棒4年王政浩 明向台灣隊報到
- 經典賽》洛克加入美國隊 克蕭恐不參賽
- 美國成人版迪士尼公主 打破你的童年印象
- （雲林）褒忠路樹整排30棵 慘遭「毒殺」
- 聯邦美術獎頒獎 「看見台灣創作能量」
- 三千年前就有左鎮人 菜寮化石超豐富
- 遼寧號昨晨脫離台海 國軍全程監偵
- 訪瓜國古城安地瓜 小英玩環景攝影機
- 自由廣場》吳阿明先生的良心事業
- 建興國中賴群貿、宋柏辰 獲國際科奧金牌
- NBA》不改大砲本色 庫班口水戰裁判後又向聯盟喊話
- 一式成經典-2
- 拍微電影》新明高中生 助90歲嬤圓明星夢
- 精緻十字繡 陳美惠創新生
- （嘉義）太保試種草莓 收益看好
- HBL／松山「拓荒者任務」 就等陳宏哲到位
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：為慰安婦銅像返國 日駐韓大使擬下週回首爾
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分