| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
台北市警方 今日凌晨全面擴大臨檢掃蕩
 首頁 > 國際

為慰安婦銅像返國 日駐韓大使擬下週回首爾

2017-01-13  23:26

〔即時新聞／綜合報導〕日本不滿南韓政府默許慰安婦銅像在日本駐釜山領館前設立，9日召回駐韓大使長嶺安政表達抗議。據報導，日本政府已決定讓長嶺安政下週返韓。

日本首相安倍晉三目前在東南亞訪問，據《共同社》報導，待安倍17日回國後，長嶺安政就會返回首爾履職，已對此展開協調。

南韓外交部長尹炳世今天在國會坦言，在外國領館前設立造型物不妥，這是國際社會的共識。相關發言似乎有態度軟化的跡象，但對於是否撤除銅像，尹炳世沒有正面回應。

廣告
  • 日本駐韓大使長嶺安政。（歐新社）

    日本駐韓大使長嶺安政。（歐新社）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 南韓 慰安婦 慰安婦銅像 日本 長嶺安政
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤瑞典牛肉丸
泰式椒麻雞
天冷，吃這「鍋」！
枸杞包心粉圓
轉寄

標題：為慰安婦銅像返國 日駐韓大使擬下週回首爾


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月14日‧星期六‧丙申年臘月十七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.