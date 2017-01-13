為慰安婦銅像返國 日駐韓大使擬下週回首爾

2017-01-13 23:26

〔即時新聞／綜合報導〕日本不滿南韓政府默許慰安婦銅像在日本駐釜山領館前設立，9日召回駐韓大使長嶺安政表達抗議。據報導，日本政府已決定讓長嶺安政下週返韓。

日本首相安倍晉三目前在東南亞訪問，據《共同社》報導，待安倍17日回國後，長嶺安政就會返回首爾履職，已對此展開協調。

南韓外交部長尹炳世今天在國會坦言，在外國領館前設立造型物不妥，這是國際社會的共識。相關發言似乎有態度軟化的跡象，但對於是否撤除銅像，尹炳世沒有正面回應。