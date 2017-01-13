不爽公家機關踢皮球 他用30萬枚硬幣繳稅
史塔福槓上當地監理站，一氣之下將30萬枚硬幣倒進5輛工地推車內，並推進監理站內繳納，監理站人員花了7小時才清點完。（美聯社）
〔即時新聞／綜合報導〕美國維吉尼亞州的一名商人因不滿公家單位踢皮球，連想詢問繳納稅金的細節也被推來推去，一怒之下將要繳納的3000美金（約新台幣9萬5000元）稅款換成30萬枚的1美分硬幣，並親自雇用了11個人將這筆稅款裝運到當地的監理站，重達725公斤的硬幣讓監理人員足足花了7個小時才點清。
綜合媒體報導，維州商人史塔福（Nick Stafford）因購買新車，必須向當地的監理所註冊及納稅，但他去年9月致電詢問相關細節時，卻疑似遭到公家單位踢皮球，一開始先是被轉到客服中心，卻無法得到明確的答覆，當他搬出「資訊自由法」才要到能打給萊巴嫩監理所的號碼，不料撥通後得到的回應卻是「這並非公用號碼」，之後又打了數次電話才終於得到想要的答案，但這過程已將史塔福惹毛，他一氣之下告上法院，要求對失職的監理所及相關人員開罰，並要求將公家的稅務單位號碼公佈在網站上，以方便民眾查詢。
另一方面，史塔福也將必須繳納的稅款全數換成大批的1分錢硬幣，並自行雇用人、車，花費了超過1000美元將稅款親自運到監理所，據史塔福表示，「既然他們（公務人員）不給我方便，那我也要給他們帶來不便。」且他進行抗議行動，也是希望公家單位應該更積極應對民眾的需求。
不過此舉也讓監理人員一陣忙亂，因為太多的硬幣讓自動點幣機不堪負荷，結果清點作業從11日晚間持續到12日清晨才全數點完。針對史塔福提告的部分，法院並未接受對公務人員開罰的要求，但公佈稅務單位電話號碼的要求則是獲得同意。
相關影片請見：
美國商人史塔福因不滿公家單位踢皮球，連想詢問繳納稅金的細節也被推來推去，一怒之下將要繳納的稅款換成30萬枚的1美分硬幣，並親自運到監理站繳納。（美聯社）
史塔福將必須繳納的稅款全數換成大批的1分錢硬幣，並自行雇用人、車，花費了超過1000美元將稅款親自運到監理所。（美聯社）
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