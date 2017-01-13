雷諾汽車也爆造假 股價重挫逾4％
2017-01-13 23:35
在福斯爆出排放造假醜聞後，法國的專家發現多家汽車的柴油引擎排放廢氣處於高危險水準，其中也包含雷諾汽車。（路透）
〔即時新聞／綜合報導〕繼德國福斯汽車（Volkswagen）先前爆發排放造假醜聞後，如今連雷諾汽車（Renault）也因涉及排放造假而遭法國檢方調查，雷諾汽車13日的股價因而重挫超過4%。
綜合媒體報導，在福斯爆出排放造假醜聞後，法國的專家發現多家汽車的柴油引擎排放廢氣處於高危險水準，其中也包含雷諾汽車，目前最新消息傳出，法國檢方已對雷諾是否偽造柴油車排放數據進行調查，衛生部門也已介入此事。
雷諾汽車股價開盤漲幅超過1%，此事傳出後，雷諾汽車的盤中股價急跌超過4%。
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