川普拿「納粹德國」罵人 德外長滿頭問號

2017-01-13 22:45

〔即時新聞／綜合報導〕美國準總統川普遭俄羅斯掌握「猥褻行徑」把柄的傳聞近日傳出，川普日前接連在推特及記者會上痛斥這是假新聞，反問「我們是住在納粹德國嗎」？德國外交部長史坦麥爾對此表示，他不懂川普的說法是什麼意思。

德國外交部長史坦麥爾（Frank-Walter Steinmeier）接受媒體訪問被問到對川普發言的看法，他表示，自己跟提問的記者一樣困惑，沒辦法幫川普翻譯。

史坦麥爾也說，從川普日前舉行的當選後首場記者會，無法看出川普的外交政策方向。

據《衛報》報導，史坦麥爾早在美國總統大選期間，就多次透露對川普的反感，曾說過若川普當選，對這個世界將是一場惡夢。而當川普真的當選後，他更警告，未來德美兩國的關係將更困難，因為美國可能做出更多自私的決定。