18禁！ 日寫真女星們新年會大玩「胸器」波浪舞

日本男性雜誌《週刊Playboyプレイボーイ》為了慶祝創刊50周年，找來7名日本寫真女星一起同慶。（圖擷自倉持由香推特）

2017-01-13 20:41

〔即時新聞／綜合報導〕日本男性雜誌《週刊Playboyプレイボーイ》為了慶祝創刊50周年，於近日一次找來7名日本寫真女星來參加「溫泉新年會」，讓粉絲們多個願望，一次滿足。

而這7名日本寫真女星分別包括是D罩杯美尻倉持由香、I罩杯的天木純、柳瀨早紀、青山光、H罩杯的鈴木富美奈、和地司及G罩杯的伊藤しほ乃。

從《週刊Playboyプレイボーイ》日前在youtube所推出花絮影片中可以看到，7名日本寫真女星像是出遊一樣的搭上巴士，到達溫泉會館後便開始換上泳衣，接著更拿了三角尺量了比基尼線，更可以看到女星們泡溫泉，而在泡完溫泉後，女星們穿著浴袍一起用餐，喝點小酒後情緒更是嗨到最高點，女星們開始互脫浴衣、開心的玩起遊戲。

其中擁有D罩杯的美尻倉持由香更是在推特上與粉絲們分享女星們使用「胸器」大玩波浪舞，引來不少網友表示，阿斯～～～

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