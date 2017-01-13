| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 國際

18禁！ 日寫真女星們新年會大玩「胸器」波浪舞

日本男性雜誌《週刊Playboyプレイボーイ》為了慶祝創刊50周年，找來7名日本寫真女星一起同慶。（圖擷自倉持由香推特）

2017-01-13  20:41

〔即時新聞／綜合報導〕日本男性雜誌《週刊Playboyプレイボーイ》為了慶祝創刊50周年，於近日一次找來7名日本寫真女星來參加「溫泉新年會」，讓粉絲們多個願望，一次滿足。

而這7名日本寫真女星分別包括是D罩杯美尻倉持由香、I罩杯的天木純、柳瀨早紀、青山光、H罩杯的鈴木富美奈、和地司及G罩杯的伊藤しほ乃。

從《週刊Playboyプレイボーイ》日前在youtube所推出花絮影片中可以看到，7名日本寫真女星像是出遊一樣的搭上巴士，到達溫泉會館後便開始換上泳衣，接著更拿了三角尺量了比基尼線，更可以看到女星們泡溫泉，而在泡完溫泉後，女星們穿著浴袍一起用餐，喝點小酒後情緒更是嗨到最高點，女星們開始互脫浴衣、開心的玩起遊戲。

其中擁有D罩杯的美尻倉持由香更是在推特上與粉絲們分享女星們使用「胸器」大玩波浪舞，引來不少網友表示，阿斯～～～

相關影片請見：

ハプニング続出!! グラドルだらけの酔いどれ新年会

廣告
  • 7名日本寫真女星一同出現，滿足了粉絲願望。（圖擷自倉持由香推特）

    7名日本寫真女星一同出現，滿足了粉絲願望。（圖擷自倉持由香推特）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： PLAYBOY 伊藤しほ乃 倉持由香 和地司 天木純 柳瀨早紀 波浪舞 胸器 鈴木富美奈 青山光
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤瑞典牛肉丸
泰式椒麻雞
天冷，吃這「鍋」！
枸杞包心粉圓
轉寄

標題：18禁！ 日寫真女星們新年會大玩「胸器」波浪舞


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月13日‧星期五‧丙申年臘月十六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.