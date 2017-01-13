情侶出遊錯過末班車 街友寒夜送暖
2017-01-13 21:36
〔即時新聞／綜合報導〕許多街友因為沒有錢、無家可歸，只能露宿街頭等待他人的幫助。不過英國卻有一位好心的街友，他看到一對情侶寒夜裡受困在街頭，就大方將自己的棉被、外套借給他們避寒。
綜合外媒報導，英國艾塞克斯郡（Essex）的情侶夏洛特（Charlotte Ellis）和泰勒（Taylor Waldon）之前到倫敦遊玩，兩人因為錯過了當天最後一班火車，於是困在寒冷的倫敦街道上。這時夏洛特卻聽到一個聲音，「如果你們不介意，可以拿我的外套和棉被去穿，因為這會是一個漫長、寒冷的夜晚。」說話的是坐在兩人附近的街友喬伊（Joey）。
這對情侶於是借了喬伊的外套與棉被，在倫敦街上度過一晚，當他們要回艾塞克斯郡時，也決定要帶喬伊一起回家、讓他可以盥洗、吃東西。喬伊原本不好意思答應，但在情侶的堅持下終於同意，他們於是一起搭計程車回到艾塞克斯郡的家中。
這對情侶除了幫喬伊準備了印度料理、送他去理髮、給了他一支手機外，更介紹喬伊給朋友們認識、一起玩足球和電動，最後大家都成為了朋友。而喬伊在前往情侶家中作客的5天後，也順利找到工作，不再是無業的遊民了。
夏洛特說，無家可歸的街友，其實和你我並沒有什麼差異，他們不應該被鄙視、被認為是壞人，大家都應該以對待一般人的方式來對待他們。
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