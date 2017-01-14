幼兒園老師超兇狠 重摔狠踹聾啞學童…

2017-01-14 00:21

〔即時新聞／綜合報導〕什麼樣的老師會對聾啞學童又摔又踹？中國瀋陽近日爆出一段幼兒園老師暴打聾啞童的畫面，據影片提供者指稱，這起事件發生於去年9月底，挨打的學童則是被長期托育，因此若非畫面曝光，家長也無法知道孩子遭遇這樣的暴行。

拍攝影片的人自稱也曾是這所幼兒園的老師，影片中涉嫌施虐的是一名30多歲的張姓老師，從影片中可看到，當時張姓老師原本在餵食學童，但之後卻突然抓起窩在牆邊的另一名學童劇烈搖晃，甚至還將他數度重摔到地面並狠踹多腳，一旁的其他學童全都看傻了眼。

事後有消息傳出張姓老師已被開除，但有媒體記者到該所幼兒園探訪時，得到的回應卻是該名老師這兩天不在園內，且園長及老師也都外出中，園內只留下一名負責做飯的中年女子及3、4名學童，並稱「園長讓我臨時照看一會」。對於記者詢問當天的情形，工作人員僅表示「小孩聽不見，特別淘」。

提供影片的人指出，挨打的學童是長托的，包含起居及人身安全都是由園內老師掌握。他也質疑，家長交了托育費，難道是想為孩子換來這樣的對待嗎？

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瀋陽一幼兒園老師辱罵摔打聾啞兒