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薩爾瓦多幫派兇殺多 「今天沒命案」成新聞

由於幫派犯罪問題嚴重，薩爾瓦多每天平均有10人死於兇殺案。（路透）

2017-01-13  21:48

〔即時新聞／綜合報導〕薩爾瓦多是我國在中南美洲的邦交國，據資料顯示，薩爾瓦多也是全球兇殺犯罪率最高的國家；不過薩國警方發現11日全國居然沒有任何命案發生，反倒成了新聞。

綜合外媒報導，由於幫派犯罪問題嚴重，薩爾瓦多每天平均有10人死於兇殺案。不過警方發現，本月11日薩爾瓦多迎來一個「和平星期三」，因為這天全國居然沒有發生兇殺案；距離上一個「24小時沒有發生兇殺案」的日子，已經是2年前的事了。

這些在薩爾瓦多被稱為「馬拉斯」（Maras）的幫派成立於1980年代的洛杉磯街頭，在1992年薩爾瓦多內戰結束後，他們也將幫派文化帶回國家，並涉及大量毒品販運、搶劫和勒索犯罪，也導致薩爾瓦多兇殺死亡率居高不下。

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