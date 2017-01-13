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強國電影海報又涉抄襲 奇異博士、鷹眼都遭殃

中國電影《女蛙日記》宣傳海報（左圖）遭批，涉抄襲國電影《X戰警》。（圖擷取自china.hket.com）

2017-01-13  20:08

〔即時新聞／綜合報導〕中國微博近日瘋傳，指中國電影《女媧日記》的宣傳海報，疑似涉嫌抄襲美國電影《X戰警》的海報，其構圖、色調幾乎一致，甚至還出現神似「奇異博士」角色造型，連中國網友看了都直呼丟臉，「期待的國產電影，心都涼了。」

美國迪士尼（Disney）日前才控告中國動畫《汽車人總動員》涉嫌抄襲《汽車總動員》（Cars），獲上海法院判賠人民幣135萬元（約新台幣630萬元）。

而這次中國電影《女媧日記》又遭批抄襲，另也有眼尖的中國網友發現，海報中的角色造型與動作，神似漫威電影的「奇異博士」、「鷹眼」，令中國網友稱「根本不忍直視」，還批「這種創作水平，就妄想中國電影能變強大？」

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  • 而海報的角色的造型與動作（左），甚至神似漫威電影的角色「奇異博士」、「鷹眼」。（圖擷取自china.hket.com）

    而海報的角色的造型與動作（左），甚至神似漫威電影的角色「奇異博士」、「鷹眼」。（圖擷取自china.hket.com）

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