中國罕見公布新型偵查艦服役 警告意味濃
2017-01-13 19:09
10日早上於山東青島正式服役的電子偵察艦「開陽星」。（圖擷自中國日報亞太版）
〔編譯周柏憲／綜合報導〕就在北京於爭議海域展現軍事武力之際，中共人民解放軍的海軍媒體罕見宣布，一艘新一代的電子偵察艦入本週稍早在青島市入列中共海軍服役。
中國日報亞太版、美國有線電視新聞網CNN報導，中國軍媒宣布，舷號856的電子偵察艦「開陽星」10日早上於山東青島正式服役，支援北海艦隊的一支小型艦隊。
「開陽星」可全天候且24小時針對不同目標執行偵查任務，最高航行時速為37公里。中共解放軍也自豪，「開陽星」這類的船艦設計複雜，僅少數國家有能力開發，像是美國和俄國。
中國日報指出，迄今中共解放軍不曾公開關於情蒐偵查艦這麼多的細節。
新加坡南洋理工科技大學拉惹勒南國際關係學院的學者利恩（Collin Koh Swee Lean）表示，中共之所以公開此船艦有2個地理政治因素，其一為北京可聲稱擴軍資訊透明化，有助其防禦性國防政策的戰略論述。
另一原因為「威懾潛在敵人的一種形式」，即向美國以及其他在爭議海域增加海軍活動的國家發出訊號──「這項『計畫』可監視他們的行動。」
不過利恩也指出，開陽星非屬戰鬥艦，若無其他軍力保護就顯得相當脆弱。
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