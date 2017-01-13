| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 國際

中國罕見公布新型偵查艦服役 警告意味濃

10日早上於山東青島正式服役的電子偵察艦「開陽星」。（圖擷自中國日報亞太版）

2017-01-13  19:09

〔編譯周柏憲／綜合報導〕就在北京於爭議海域展現軍事武力之際，中共人民解放軍的海軍媒體罕見宣布，一艘新一代的電子偵察艦入本週稍早在青島市入列中共海軍服役。

中國日報亞太版、美國有線電視新聞網CNN報導，中國軍媒宣布，舷號856的電子偵察艦「開陽星」10日早上於山東青島正式服役，支援北海艦隊的一支小型艦隊。

「開陽星」可全天候且24小時針對不同目標執行偵查任務，最高航行時速為37公里。中共解放軍也自豪，「開陽星」這類的船艦設計複雜，僅少數國家有能力開發，像是美國和俄國。

中國日報指出，迄今中共解放軍不曾公開關於情蒐偵查艦這麼多的細節。

新加坡南洋理工科技大學拉惹勒南國際關係學院的學者利恩（Collin Koh Swee Lean）表示，中共之所以公開此船艦有2個地理政治因素，其一為北京可聲稱擴軍資訊透明化，有助其防禦性國防政策的戰略論述。

另一原因為「威懾潛在敵人的一種形式」，即向美國以及其他在爭議海域增加海軍活動的國家發出訊號──「這項『計畫』可監視他們的行動。」

不過利恩也指出，開陽星非屬戰鬥艦，若無其他軍力保護就顯得相當脆弱。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 中國 偵察艦 軍艦 開陽星
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤瑞典牛肉丸
泰式椒麻雞
天冷，吃這「鍋」！
枸杞包心粉圓
轉寄

標題：中國罕見公布新型偵查艦服役 警告意味濃


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月13日‧星期五‧丙申年臘月十六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.