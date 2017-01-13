川普沒興趣保護台海 彭博：台灣嚇阻中國「靠自己」

彭博評論指出，川普對保護台海沒興趣，台灣嚇阻中國要靠自己。圖為中國航空母艦「遼寧號」。（法新社）

2017-01-13 19:18

〔即時新聞／綜合報導〕中國航空母艦「遼寧號」昨天通過台灣海峽，《彭博》今天（13日）發出評論指出，台海是世界最危險的導火線，此事讓緊張關係升溫，且川普政府對保護台海不感興趣，台灣必須靠自己來嚇阻中國。

《彭博》專欄作家費德曼（Noah Feldman）撰文指出，川普政府上任有很多不確定性，「美國是否會保衛台灣，不受中國攻擊？」這個答案將相當複雜，因為《台灣關係法》僅表示台灣遭入侵，美國會「嚴重關切」，分析人士認為這是「戰略模糊」的政策。

文中認為，各界普遍認為美國會像保護日韓一樣保護台灣，因為若不保護台灣，美國會給人不一定會防衛正式盟友的聯想。但川普上任後可能改變，川普把中國視為經濟威脅，但對軍事對抗顯然不感興趣，在外交上傾向孤立主議，也顯示他對保護台海沒興趣。

費德曼強調，因為諸多不確定性，「台灣領導人不知道中國將怎麼做，若沒有美國的保護，台灣必須靠自己設法阻止中國。」

他也指出，他2013年就曾預測，若蔡英文當選總統，中國將派航母通過台海，結果成真。現在問題是川普將怎麼做？這個答案比川普有什麼把柄還來的重要許多。