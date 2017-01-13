| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 國際

嗆穆斯林「去吃培根吧」 英國男吃官司

2017-01-13  18:46

〔即時新聞／綜合報導〕很多宗教都有一些規範與禁忌，例如穆斯林不吃豬肉，而英國一位男子最近向一位穆斯林嗆聲「去吃培根吧！」，結果吃上官司。

據英國《都市報》報導，蘇格蘭阿布羅斯（Arbroath）的一位28歲男子狄恩（Dean McAndrew）之前透過臉書，向他信仰伊斯蘭教的繼父傳了一則訊息，訊息中寫到「去吃培根吧！」由於這樣的訊息被認為是歧視、對特定宗教的冒犯，狄恩因此吃上官司。

雖然目前狄恩已經獲得假釋，因為法院認為他不會和繼父有近一步接觸，不過本案還是會在2月9日進行審訊。當地警員穆瑞（Gregor Murray）也說，雖然狄恩是初犯，但這樣的行為相當嚴重。

許多外國網友都對此議論紛紛，很多人都認為法院小題大作，有人更直言，「我是穆斯林，但這樣的話根本不會冒犯我呀，我只覺得好笑。」

廣告
  • 培根示意圖。（路透）

    培根示意圖。（路透）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 伊斯蘭教 培根 宗教歧視 穆斯林
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤瑞典牛肉丸
泰式椒麻雞
天冷，吃這「鍋」！
枸杞包心粉圓
轉寄

標題：嗆穆斯林「去吃培根吧」 英國男吃官司


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月13日‧星期五‧丙申年臘月十六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.