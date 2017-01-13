嗆穆斯林「去吃培根吧」 英國男吃官司

2017-01-13 18:46

〔即時新聞／綜合報導〕很多宗教都有一些規範與禁忌，例如穆斯林不吃豬肉，而英國一位男子最近向一位穆斯林嗆聲「去吃培根吧！」，結果吃上官司。

據英國《都市報》報導，蘇格蘭阿布羅斯（Arbroath）的一位28歲男子狄恩（Dean McAndrew）之前透過臉書，向他信仰伊斯蘭教的繼父傳了一則訊息，訊息中寫到「去吃培根吧！」由於這樣的訊息被認為是歧視、對特定宗教的冒犯，狄恩因此吃上官司。

雖然目前狄恩已經獲得假釋，因為法院認為他不會和繼父有近一步接觸，不過本案還是會在2月9日進行審訊。當地警員穆瑞（Gregor Murray）也說，雖然狄恩是初犯，但這樣的行為相當嚴重。

許多外國網友都對此議論紛紛，很多人都認為法院小題大作，有人更直言，「我是穆斯林，但這樣的話根本不會冒犯我呀，我只覺得好笑。」