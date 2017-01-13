設慰安婦少女銅像爭議 南韓外長：不適合、也不反對
2017-01-13 17:48
南韓外交部長尹炳世。（路透）
〔編譯周柏憲／綜合報導〕南韓外交部長今日（13）表示，慰安婦少女銅像象徵二戰時期被迫在日本慰安所工作的韓國人，因此在日本領事館外設立銅像並不適合。
路透報導，南韓的南方城市釜山設立慰安婦少女銅像，引發日、韓兩國爭論，日本甚至暫時召回駐韓大使。南韓外長尹炳世今日提及此事表示，「設立釜山少女銅像一事非常不妥」，也說「我國政府不反對設立銅像，而是需就此事匯集我們的智慧。」報導特別指出，尹炳世未提及是否移除該銅像。
日方道歉並出資幫助受害者，日韓兩國在2015年12月就慰安婦問題上達成「最終且不可逆的」協議；南韓政治人物以及可能的南韓總統候選人皆呼籲與日本重啟協商。
根據路透，南韓、中國、菲律賓、以及其他國家的少女和婦女迫在日本慰安所工作，這群女性被稱為「慰安婦」，此為較委婉的說法。南韓維權人士估計，南韓受害者約有20萬人。
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