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中國人氣男泳將寧澤濤 傳與國家隊交惡轉籍新加坡

寧澤濤憑2015年亞運會100公尺自由式摘金一炮而紅。（圖擷自香港01）

2017-01-13  17:08

〔編譯周柏憲／綜合報導〕中國高人氣泳將寧澤濤憑2015年亞運會100公尺自由式摘金一炮而紅，加上外型俊俏成為中國的「國民男友」，也因此收到不少商業邀約。近日卻有中國網友指出，寧澤濤與中國國家隊交惡，有意轉籍加盟新加坡泳隊，中國官媒指此事「不靠譜」。

綜合港中媒報導，寧澤濤因為私下與中國國家隊官方合作夥伴「蒙牛」的競爭對手「伊利」簽約，因此與國家隊發生摩擦，更釀成退隊。中央電視台製作寧澤濤的紀錄片中，寧澤濤明言「此處不留爺，自有留爺處」，表露脫離中國泳隊的決心。

另外，自稱知內情的中國網友在微博爆料，「寧澤濤正在辦理轉會手續，可能去新加坡。」引發外界熱烈討論。

中國官媒《中國青年報》今日（13）急發報導稱，寧澤濤正在辦理轉業手續，希望從海軍游泳隊退役後回到家鄉游泳隊──河南隊。

報導也稱，寧澤濤的名氣和商業價值仰賴中國人民的支持，即使奧運成績不佳、喪失國家隊隊員身份的他仍有大批粉絲支持。一名中國體育經紀人表示，「但若寧澤濤不再是中國人，商業價值也將大打折扣，這點他也應該很清楚。」警告意味濃厚。

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  • 中國官媒《中國青年報》今急發報導澄清，稱寧澤濤不可能加入新加坡泳隊。（圖擷自中國青年報）

    中國官媒《中國青年報》今急發報導澄清，稱寧澤濤不可能加入新加坡泳隊。（圖擷自中國青年報）

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