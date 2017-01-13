要韓拆慰安婦銅像？潘基文嗆「10億還日本」
2017-01-13 17:32
〔即時新聞／綜合報導〕設立在南韓各處的慰安婦銅像引起日本不滿，導致兩國關係緊張。被視為南韓下任總統熱門人選的聯合國前秘書長潘基文對此表示，如果日本支付10億日圓的條件是要拆除慰安婦銅像，那是不對的，「很不像話」，不如把錢還給日本。
強調美韓同盟重要 潘基文支持薩德
據南韓《中央日報》報導，潘基文昨天在從美國返韓的飛機上受訪作上述表示。日韓2015年就慰安婦問題達成協議，日方已支付10億日圓（約台幣2.7億元）讓南韓成立慰安婦基金會，南韓則承諾不再就此問題批評日本。事後，日方一再要求南韓撤除日本駐韓大使館前的慰安婦銅像，但至今不但未撤除，駐釜山領館前最近還被設立新銅像。
潘基文除了談及對日韓慰安婦協議的立場，也針對南韓的政治前景發表看法。他稱自己是「進步的保守主義者」，認為南韓的財閥控制了一切，中小企業無法生存，造成了階級矛盾，讓社會不平等，因此「財閥改革勢在必行」。
而談到南韓因為設置「薩德」防禦系統和中國關係緊張，潘基文表示自己「支持薩德」，他認為，美韓同盟是最重要的防衛中心，至於中韓關係，不僅對南韓重要，對中國也很重要，這些事情都可以透過外交解決。
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
- 靈異畫面都被拍下！ 娃娃自行轉頭畫面超驚悚
- 川普上任10風險 日媒：台灣海峽恐成「彈藥庫」
- 好痛啊！ 師父蒙眼爆瓜 一槌擊中助手頭
- 監控北韓長程飛彈 美部署海上雷達
- 史上最蠢肇逃！強國男撞車後竟把這個留在現場...
國際‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 海倫清桃老公18年沒嘿咻 曲家瑞：男的是gay吧
- 新北警局記者室被放10骨灰罈 擲10筊請不走
- MLB》紅雀強打續約 新球季恐淪為替補
- 股匯雙漲 台幣升1.55角
- 嘉市國民運動中心 11月完工
- 新北花蟹養殖 今年擬育種3千隻
- 台積電領跌 台股跌破9400點
- 好吃好賣 又見工業鹼粉泡海帶
- 連4升 新台幣收31.602元 創逾2個月新高
- MLB》16歲飆153公里 巴西日裔少年轟動大聯盟（影音）
- 冷氣團來襲全台降溫 入夜低溫下探13度
- 台積電日賺9億 去年EPS 12.89元
- 游錫堃將率團賀川普就職 自備禮物是這個...
- 領導人未來難連任 謝金河指在政壇領風騷會是這樣的人...
- 食材用國產認證 營養午餐喊漲
- 蘇花改未銜接國5 宜縣憂蘇澳塞爆
- 台糖否認岡山焚化爐違法處理有害事業廢棄物
- 時薪180元的密醫執醫14年 真假醫護全送辦
- 明新科大開設滑雪課 培訓考取國際指導員認證
- 伊藤千晃帶種閃婚 3月退出AAA
- 簡嫚書死不瞑目 睜眼變屍體
- 政府強力推都更 學者：高額持有稅扯後腿
- 1個月勞檢435次 北市啟動「新春勞檢專案」
- NBA》歷史最強鐵人 當處男15年到退休
- 南部凌晨規模4.1地震 桃源大埔震度3級
- 內政部︰逾8成民眾 接受自家附近蓋社宅
- 導師費未列入年終 全教產：教育部玩文字遊戲
- 金雞入花田 三星花海嘉年華來囉！
- 匿名分享買春經驗被笑早洩 作者氣到彈出來解釋
- 自由廣場》房東都是惡房東？
- 男星在拍攝片場 愛哭又小酌
- NBA》西部後場競爭激烈 魏少、哈登搶明星賽先發
- 農改場週末迎賓 賞花海嚐農產
- Q彈E奶竟是假的！「美女書法家」坦承隆乳
- 搶救菜農 饒慶鈴包高麗菜水餃贈弱勢
- 勞動部︰例假、休息日可彈性挪移
- 三大法人買超9億 外資買超10億
- 新店高中 「越南周子瑜」教課
- 年節食品檢驗 台中賢味芳豬肉絲防腐劑超標
- 基隆海科館鸚鵡螺 即日起可溜滑梯
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：要韓拆慰安婦銅像？潘基文嗆「10億還日本」
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分