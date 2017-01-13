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要韓拆慰安婦銅像？潘基文嗆「10億還日本」

2017-01-13  17:32

〔即時新聞／綜合報導〕設立在南韓各處的慰安婦銅像引起日本不滿，導致兩國關係緊張。被視為南韓下任總統熱門人選的聯合國前秘書長潘基文對此表示，如果日本支付10億日圓的條件是要拆除慰安婦銅像，那是不對的，「很不像話」，不如把錢還給日本。

強調美韓同盟重要 潘基文支持薩德

據南韓《中央日報》報導，潘基文昨天在從美國返韓的飛機上受訪作上述表示。日韓2015年就慰安婦問題達成協議，日方已支付10億日圓（約台幣2.7億元）讓南韓成立慰安婦基金會，南韓則承諾不再就此問題批評日本。事後，日方一再要求南韓撤除日本駐韓大使館前的慰安婦銅像，但至今不但未撤除，駐釜山領館前最近還被設立新銅像。

潘基文除了談及對日韓慰安婦協議的立場，也針對南韓的政治前景發表看法。他稱自己是「進步的保守主義者」，認為南韓的財閥控制了一切，中小企業無法生存，造成了階級矛盾，讓社會不平等，因此「財閥改革勢在必行」。

而談到南韓因為設置「薩德」防禦系統和中國關係緊張，潘基文表示自己「支持薩德」，他認為，美韓同盟是最重要的防衛中心，至於中韓關係，不僅對南韓重要，對中國也很重要，這些事情都可以透過外交解決。

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  • 聯合國前秘書長潘基文表示，如果日本支付10億日圓的條件是要拆除慰安婦銅像，那是不對的。（路透）

    聯合國前秘書長潘基文表示，如果日本支付10億日圓的條件是要拆除慰安婦銅像，那是不對的。（路透）

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相關關鍵字： 南韓 慰安婦 慰安婦銅像 日本 潘基文 薩德 韓國
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