中國「春運」返鄉潮起跑 旅客擠爆車站

圖為大批返鄉旅客湧入漢口火車站。（美聯社）

2017-01-13 18:20

〔即時新聞／綜合報導〕隨著農曆年將至，中國的「春運」返鄉潮正式展開，13日已有大批旅客陸續湧入各車站搭車返鄉，當局表示春運將從本月13日開始，到2月21日才結束，預估全國的旅客發送量將達到29.78億人次。

綜合媒體報導，13日凌晨0點52分，由北京開往重慶的3603次列車揭開今年中國春運的序幕，官方預估前15天返鄉人潮大部分將集中於北京、上海和廣州。當局預測，全國旅客發送量中，道路運輸將達25.2億人次，鐵路運輸也會有3.56億人次，民航、水運則會達5830萬、4350萬人次。

為應對春運展開，包含北京、廣州、上海、南昌等大城市的火車站都啟用「刷臉」進站，旅客只須將二代身分證及車票插入驗票口，一旁的攝像頭就會將旅客的臉孔與身分證上的人臉訊息比對，一致的話就會讓旅客進站，據稱前後只須花5秒。

此外，中國各地的防恐措施也升級，車站周邊除會部署警力，也安排了無人機、安檢排爆車、排爆機器人等。

隨著農曆年將至，中國的「春運」返鄉潮正式展開，13日凌晨已有大批旅客湧入各車站搭車返鄉。圖為上海虹橋火車站。（路透）

中國當局表示，春運將從本月13日開始，到2月21日才結束，預估全國的旅客發送量將達到29.78億人次。（路透）