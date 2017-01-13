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美國「電塔合唱團」樂手過鐵道 遭火車撞擊

2017-01-13  16:03

〔編譯周柏憲／綜合報導〕美國成軍將近50年的R&B團體「電塔合唱團」（Tower of Power）的2名成員，12日晚間在發跡地加州奧克蘭（Oakland）演出前，徒步橫越火車軌道時遭到火車撞擊，所幸兩人生還。

美聯社報導，公關韋斯特比（Jeremy Westby）在聲明中表示，鼓手卡里巴帝（David Garibaldi）以及貝斯手瓦赫寧恩（Marc van Wageningen）「反應相當靈敏，並且在當地醫院接受治療。」

未認出2人的奧克蘭消防局表示，晚間7點半，兩名行人在傑克倫敦廣場（Jack London Square）遭旅客列車撞擊並送醫。

事故地點鄰近一家爵士和R&B的俱樂部「Yoshi's」，電塔合唱團預定12日晚間在該俱樂部進行兩場演出，均已取消。

兩人在鐵軌上的原因尚不可知，但是行人過馬路得穿越一條貫穿且行經大街小巷的鐵軌，而且該鐵軌就在「Yoshi's」外頭。

相關影音請見：

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  • 「電塔合唱團」成員。（美聯社）

    「電塔合唱團」成員。（美聯社）

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相關關鍵字： R&B 奧克蘭 樂團 火車 電塔合唱團
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