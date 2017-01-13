美巴爾的摩住宅深夜惡火 6童喪命

美國巴爾的摩當地時間12日發生大火，造成6名兒童死亡，當地消防單位持續在現場搜尋遺體。（美聯社）

2017-01-13 16:24

〔即時新聞／綜合報導〕美國巴爾的摩當地時間12日發生大火，造成6名兒童死亡，孩子的母親與其他3名兒童目前在當地醫院治療，目前不清楚起火原因。

綜合外媒報導，巴爾的摩東北部一棟3層樓住宅發生大火，當地消防單位表示，有6名兒童喪生，他們的年齡與性別尚未確定，年紀最小的只有9個月大。

巴爾的摩消防局長克拉克（Roman Clark）表示，12日凌晨12點30分接獲通報，他們救出包括孩子母親在內的4人，目前該3樓建築已被燒毀剩下2層樓。據了解，該母親確認名為凱蒂（Katie Malone），她與其中2人情況危急，另1人情況良好。

巴爾的摩市長普格（Catherine Pugh）則表示，「知道這麼多孩子不能與我們一起，讓人感到非常痛苦。」