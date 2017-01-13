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趁亂踢倒難民引公憤 匈牙利攝影師遭判刑3年

2017-01-13  15:36

〔即時新聞／綜合報導〕匈牙利女攝影師拉斯洛（Petra Laszlo），在2015年拍攝難民畫面時，被捕捉到兩度踢倒正在奔跑中的難民，如今她將被判處3年有期徒刑。

綜合外媒報導，2015年9月，拉斯洛在塞爾維亞邊境拍攝一群難民試圖衝破警方封鎖線的畫面，但她在過程中，先是踢倒一名年輕女孩，接著再絆倒一名抱著小孩的父親，畫面曝光後受到各界輿論撻伐。

拉斯洛表示，「我轉過身看見數百人朝我衝了過來，這對我來說非常可怕。」但法官認為，拉斯洛的行為違背了社會規範，對律師所提出是基於自衛的說法也不予採納，最終判處她3年有期徒刑，拉斯洛則決定上訴。

相關影片取自「euronews （en español）」YouTube

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  • 拉斯洛出腳絆倒難民，遭法官判處3年有期徒刑。（法新社）

    拉斯洛出腳絆倒難民，遭法官判處3年有期徒刑。（法新社）

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