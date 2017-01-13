強國尾牙超過激！男胯下夾水瓶 女職員跪地用嘴開蓋
2017-01-13 17:02
中國騰訊企業一部門，在尾牙上竟安排女職員上台用嘴巴轉開男職員夾在雙腿間的水瓶蓋，畫面充滿性暗示惹議。（圖擷自網路）
〔即時新聞／綜合報導〕許多公司為了犒賞員工一年的辛勞都會在歲末舉行尾牙，宴會上往往都會安排員工表演或者是互動，中國大企業騰訊的一個部門，在尾牙上竟安排女職員上台用嘴巴轉開男職員夾在雙腿間的水瓶蓋，畫面充滿性暗示惹議。
綜合媒體報導，有網友在微博上PO出騰訊所屬的即時通訊應用部，在尾牙宴會上的一個過激遊戲影片，片中看到台上2名男職員雙腿間夾著一個水瓶，2名女職員則跪在男生胯下前面用嘴巴開瓶蓋，畫面充斥著性暗示，底下賓客還高聲吶喊加油替這兩組男女打氣，影片曝光後引來眾多批判，網友痛批這遊戲設計真齷蹉，也質疑為什麼女職員會上台做出如此富有暗示性意味的行為。
對此，騰訊也發表聲明致歉，會懲處相關管理人員，該部門一名高級主管表示，身為部門負責人，竟在尾牙場合上出現如此畫面，顯示對遊戲內容把關出現了問題，要特別向女性員工表達最深的歉意。
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