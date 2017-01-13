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中漁船非法捕撈 南韓：已到需用強力武力打擊的地步

南韓中部海洋警備安全本部長的李元熙。（圖擷自韓聯社）

2017-01-13  15:12

〔編譯周柏憲／綜合報導〕7月出任南韓的南海海警本部長、半年後調任中部海洋警備安全本部長的李元熙今日（13）接受「南韓聯合通訊社」（韓聯社）訪問，他表示，海警將依法嚴打中國漁船非法捕撈行為。

李元熙說，西海（即中國黃海）中部海域半年來發生極大變化，中國漁船甚至撞沉仁川海警快艇，已經到了需要使用強力「班組武器」打擊的地步，「當前形勢十分嚴峻，應更積極地應對非法捕撈問題。」

去年11月南韓海警首次使用「班組武器」截獲非法捕撈的中國漁船。李元熙對此表示，若海警在執法過程中遭遇暴力抗法時，可「動用所有火力捕抓」。

根據韓聯社，南韓西海中部海域將在今年3月成立5個「島嶼特別警備團」。李元熙指出，將由331名隊員、6艘500噸級重型警備艇、3艘小型防彈艇組成，專門負責西海5個島嶼打擊非法捕撈的中國漁船。

另外，韓中兩國因薩德部署一事致使矛盾升級，但南韓不擔心引起外交摩擦而限制使用「班組武器」的可能，「海警的目標是守護海洋主權，不會因薩德問題調整對應力度。」

2016年10月下旬，中國漁船在南海海域非法捕魚，甚至撞沉南韓海警快艇，南韓警方放話，必要時將用砲擊或撞擊等方式因應。美國中文媒體「博聞社」引述中國官媒「環球時報」評論，批評「韓國政府瘋了嗎？」

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  • 一艘艘扣押在南韓仁川的中國漁船。（美聯社）

    一艘艘扣押在南韓仁川的中國漁船。（美聯社）

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