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川普上任10風險 日媒：台灣海峽恐成「彈藥庫」

川普將上任，日媒列出10項風險，其中提到台灣海峽可能成為彈藥庫。（美聯社）

2017-01-13  14:46

〔即時新聞／綜合報導〕美國準總統川普20日將上任，日媒今天（13日）列出上任後可能有的10項風險，其中提到川普若不承認一中原則，台灣海峽恐會成為「彈藥庫」，也可能危及沖繩與釣魚台。

《日本新聞網》今天發出評論指出，川普上任的不穩定因素，將為世界帶來10項風險，其中提到川普與總統蔡英文通話，還揚言修改台美關係，若進一步無視「一中原則」，屆時台灣海峽將成為彈藥庫。若川普政府在南海採取強硬行動，南海戰爭爆發可能性也大增。

報導指出，川普政府可能退出北美自由貿易協定（NAFTA），也可能取消美墨零關稅的協議；若川普政府取消美國能源生產的限制，將使美國的石油產量大增，導致國際石油價格的進一步跌落。另外美中關係也可能惡化，人民幣前景堪憂，在中國的日本企業也會受害。

文中也提到，川普為了保護美國製造業，將選擇容忍美元貶值，會導致日元大幅升值。且川普親俄作風也會使日本的存在價值大大降低。報導共列出10項風險，大多就川普上任後，對日本的影響進行分析。

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