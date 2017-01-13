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結束馬拉松式訊問 韓檢考慮逮捕三星太子李在鎔

三星少東李在鎔可能將被逮捕。（歐新社）

2017-01-13  12:23

〔即時新聞／綜合報導〕南韓總統朴槿惠與密友崔順實的干政案仍在調查中，涉入的三星集團副會長李在鎔昨日接受馬拉松式訊問，獨立檢察組正在考慮是否逮捕李在鎔，預料在這兩天做出決定。

根據《韓聯社》報導，獨立檢察組在昨日傳喚李在鎔，調查李是否向崔順實行賄以謀取利益，訊問時間長達22個小時，結束後李不發一語快閃離開。

報導中提到，獨立檢察組懷疑政府全力支持三星，三星則以向崔順實提供金援作為回報。李在鎔則在偵訊時表示，三星是因為受到朴槿惠施壓，才會提供崔順實資金，強調三星是「受害人」，獨立檢察組將在今明兩天決定是否發出逮捕令。

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