| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
18縣市強風特報！氣象局對3縣市發布大雨特報
 首頁 > 國際

史上最蠢肇逃！強國男撞車後竟把這個留在現場...

他肇事逃逸，車牌卻留在現場。（擷取自微博）

2017-01-13  10:50

〔即時新聞／綜合報導〕中國網友juanjuan06415在微博發文，表示自己稍早發生車禍，對方撞了她以後立即重踩油門逃逸無蹤。不過，現場卻留下了一個令人又好氣又好笑的線索...

juanjuan06415說，肇事駕駛雖成功駕車逃脫，但在一陣混亂中，他的車牌就這樣大大方方地留在肇事現場。遭撞網友說，自己並無大礙，而交通警察也已循線索追查到肇事駕駛，呼籲他主動出面聯繫。

對此，中國網友發明了一個新詞「尬逃」來形容，意即尷尬地肇逃。網友們紛紛留言譏嘲說「大哥，你肇事逃逸也得收拾一下現場啊」、「我以為被撞的那位力氣太大，沒抓住車只能把車牌扯下來」、「車子大義滅親啊」。

廣告
  • 交警已循線查到車主身分，呼籲其盡速出面聯繫。（擷取自微博）

    交警已循線查到車主身分，呼籲其盡速出面聯繫。（擷取自微博）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 中國 愚蠢 搜奇 肇事逃逸 車牌 車禍
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤瑞典牛肉丸
泰式椒麻雞
天冷，吃這「鍋」！
枸杞包心粉圓
轉寄

標題：史上最蠢肇逃！強國男撞車後竟把這個留在現場...


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月13日‧星期五‧丙申年臘月十六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.