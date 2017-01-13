史上最蠢肇逃！強國男撞車後竟把這個留在現場...

他肇事逃逸，車牌卻留在現場。（擷取自微博）

2017-01-13 10:50

〔即時新聞／綜合報導〕中國網友juanjuan06415在微博發文，表示自己稍早發生車禍，對方撞了她以後立即重踩油門逃逸無蹤。不過，現場卻留下了一個令人又好氣又好笑的線索...

juanjuan06415說，肇事駕駛雖成功駕車逃脫，但在一陣混亂中，他的車牌就這樣大大方方地留在肇事現場。遭撞網友說，自己並無大礙，而交通警察也已循線索追查到肇事駕駛，呼籲他主動出面聯繫。

對此，中國網友發明了一個新詞「尬逃」來形容，意即尷尬地肇逃。網友們紛紛留言譏嘲說「大哥，你肇事逃逸也得收拾一下現場啊」、「我以為被撞的那位力氣太大，沒抓住車只能把車牌扯下來」、「車子大義滅親啊」。