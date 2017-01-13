獲頒總統自由勳章 美副總統拜登激動落淚

美副總統拜登獲頒總統自由勳章。（彭博社）

2017-01-13 10:49

〔即時新聞／綜合報導〕美國副總統拜登，在今日獲頒象徵美國平民最高榮譽的「總統自由勳章」，這突如其來的驚喜，讓他在過程中一度激動落淚。

歐巴馬對拜登說，「因為你對美國人抱持的信念、對國家的愛，以及用生命為一整個世代服務，我很高興能夠頒發象徵平民最高榮譽的總統自由勳章給你。」

拜登在授勳後發表感言：「這個榮譽遠超出我所得到的，但這也反映出總統的寬宏大量與慷慨精神，這不是我應得的，但我知道這是出自總統的真心誠意。」