靈異畫面都被拍下！ 娃娃自行轉頭畫面超驚悚

最近國外網路瘋傳一段娃娃自己動的詭異畫面。（圖取自每日郵報）

2017-01-13 12:20

〔即時新聞／綜合報導〕最近國外網路瘋傳一段娃娃自己動的詭異畫面，原來一名父親從女兒口中得知家裡常出現詭異的事情，這名父親就在家裡裝了攝影機，沒想到卻拍到娃娃頭部自己轉動，引起不少網友討論。

英國《每日郵報》報導，女童的父親在家中裝攝影機，本來想釐清女兒所說的常常有「東西」騷擾她的怪事，沒想到卻拍到不可思議的畫面。

影片分為兩段，其中一段是女童在客廳玩洋娃娃，但一旁放在地上、身上穿暗紅色衣服的娃娃的頭部竟然開始轉動，頭上綁的辮子甚至飛起來。

另一片段是女童在桌上畫畫，卻突然有陣風將兩張紙吹起，她趕緊丟下筆到旁邊，過一會兒，她又走回桌子，這時多張紙被吹飛，不但桌子上的物品掉到地上，連桌子都開始自行移動。

影片上傳的時間為2016年9月，不過報導沒透露是哪個國家的影片，也沒提到在哪發生。不過有網友認為，這應該是遙控娃娃，或是影片經過後製而成，對這影片抱持懷疑態度。

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