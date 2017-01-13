遭爆要脅記者「趕你出去」 準白宮發言人喊冤
2017-01-13 10:33
〔即時新聞／綜合報導〕美國候任總統川普（Donald Trump），11日在當選後首場記者會上，直指2家媒體報導假新聞，毀他名譽，還拒絕記者提問。隨後他任命的白宮發言人史派瑟（Sean Spicer），被控威脅記者，若再出現類似行徑，「我會把你趕出記者會現場」。不過，史派瑟喊冤，「這並不是全部事實，也不是威脅」。
綜合媒體報導，11日川普在川普大樓召開記者會，會後《CNN》記者阿科斯達（Jim Acosta）在自家節目上爆料，史派瑟威脅他，若再繼續提問，將把他趕出記者會場。不過，史派瑟接受福斯新聞訪問時喊冤，「這並非全部事實，也不是威脅，只是告訴對方，在記者會上以又喊又叫的方式想提問，是粗魯、不恰當，也不尊重」。
現任白宮發言人厄尼思特（Josh Earnest）則建議，即使再尖銳困難的問題，也該讓記者發問，並稱「這就是發言人與記者團接觸交往過程的一部分」，隨後還補了一槍，即使有些報導、提問讓他沮喪，「但我不記得我曾氣到想把記者轟出去過」。
川普會前接連遭《Buzzfeed》、《CNN》爆料，聲稱俄國政府秘密支持川普，手上還握有川普淫穢性癖好的證據，不過均遭川普、俄國駁斥是假新聞。隔天在記者會上，川普、候任副總統彭斯，以及白宮發言人史派瑟，輪番砲轟這2家媒體，遭怒轟的《CNN》記者阿科斯達（Jim Acosta），舉手提問，「既然你攻擊了我們，請給我們一個提問機會」，但川普擺明不給問，置之不理，直接跳下一位記者。
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
- 435公斤怪力男 被封為巴基斯坦「浩克」
- 奈及利亞澄清與台灣關係 未提遷代表處
- 金正恩胞妹金與正 列美國制裁名單
- 《川普性癖資料疑雲延燒》俄製「汙點資料」 歐洲各國剉咧等
- 強烈寒流襲日 日官方發大雪緊急宣布
網友回應
熱門新聞
- 新北警局記者室被放10骨灰罈 擲10筊請不走
- 冷氣團來襲全台降溫 入夜低溫下探13度
- 新春開筆贈春聯 台東縣大師揮毫民眾樂索取
- 55歲克隆尼有種 律師妻「做」人成功凸肚
- 聯邦美術獎頒獎 「看見台灣創作能量」
- 紅色美人-1
- 飛雅特被控排廢造假 歐洲股市走弱
- 屏基居家照護 銜接長照2.0
- 推檳榔園廢園 竹田邀業者契作檸檬
- 海倫清桃老公18年沒嘿咻 曲家瑞：男的是gay吧
- 國民黨黨魁之爭新衝擊！ 傳他週六宣布…
- 北市義交出勤違停銷單 交大、停管處兩套標準
- 三總名醫涉勾結黃牛 詐勞保6千萬
- 勞動部︰例假、休息日可彈性挪移
- 研發「智慧信箱」 高大生助郵務
- 王建復揪團變臉 胡瓜看走眼
- 好吃好賣 又見工業鹼粉泡海帶
- LED路燈太亮 菊花長高不開花
- 郁可唯點菜 就愛黃渤這一味
- NANA爆乳玩手遊 手銬洩密
- 就要拆建… 火燒中壢「危樓市場」
- 自由廣場》吳阿明先生的良心事業
- 首映不《沈默》 安德魯︰我愛台灣
- 一式成經典-3
- 台中》愛的年菜 贈弱勢、高風險家庭
- NBA》曾是喬丹欽點接班人「一分錢」進魔術隊名人堂
- NBA》倫敦海外賽 金塊下三分雨射倒溜馬
- 28歲上班族 捐18萬元紅包助貧
- 馬公5女燒炭 動機明朗／長輩久病厭世 帶晚輩自殺
- 洪秀柱最被看好？ 黨內人士分析後這樣說...
- 徐國勇：葉金川不要有被害妄想症
- 36歲南韓元祖妖精 3月嫁企業家嫩夫
- 領導人未來難連任 謝金河指在政壇領風騷會是這樣的人...
- 《遇見調香師》Karine Dubreuil:香味是種主觀的感受
- 巧奪天工、天衣無縫的珠寶鑲嵌-3
- 黏身後磨蹭！星媽搭捷運被性騷火大PO網
- 《遇見調香師》Francis Kurkdjian:致力「香氛衣櫥」概念
- 巡視南清公路沿線派出所 竹縣長春節前慰問員警
- 證券行情表、證券表格
- MLB》他今年可能二刀流出發 名投讚「能改變歷史」
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：遭爆要脅記者「趕你出去」 準白宮發言人喊冤
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分