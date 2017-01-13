遭爆要脅記者「趕你出去」 準白宮發言人喊冤

2017-01-13 10:33

〔即時新聞／綜合報導〕美國候任總統川普（Donald Trump），11日在當選後首場記者會上，直指2家媒體報導假新聞，毀他名譽，還拒絕記者提問。隨後他任命的白宮發言人史派瑟（Sean Spicer），被控威脅記者，若再出現類似行徑，「我會把你趕出記者會現場」。不過，史派瑟喊冤，「這並不是全部事實，也不是威脅」。

綜合媒體報導，11日川普在川普大樓召開記者會，會後《CNN》記者阿科斯達（Jim Acosta）在自家節目上爆料，史派瑟威脅他，若再繼續提問，將把他趕出記者會場。不過，史派瑟接受福斯新聞訪問時喊冤，「這並非全部事實，也不是威脅，只是告訴對方，在記者會上以又喊又叫的方式想提問，是粗魯、不恰當，也不尊重」。

現任白宮發言人厄尼思特（Josh Earnest）則建議，即使再尖銳困難的問題，也該讓記者發問，並稱「這就是發言人與記者團接觸交往過程的一部分」，隨後還補了一槍，即使有些報導、提問讓他沮喪，「但我不記得我曾氣到想把記者轟出去過」。

川普會前接連遭《Buzzfeed》、《CNN》爆料，聲稱俄國政府秘密支持川普，手上還握有川普淫穢性癖好的證據，不過均遭川普、俄國駁斥是假新聞。隔天在記者會上，川普、候任副總統彭斯，以及白宮發言人史派瑟，輪番砲轟這2家媒體，遭怒轟的《CNN》記者阿科斯達（Jim Acosta），舉手提問，「既然你攻擊了我們，請給我們一個提問機會」，但川普擺明不給問，置之不理，直接跳下一位記者。