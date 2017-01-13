| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
18縣市強風特報！氣象局對3縣市發布大雨特報
 首頁 > 國際

遭爆要脅記者「趕你出去」 準白宮發言人喊冤

2017-01-13  10:33

〔即時新聞／綜合報導〕美國候任總統川普（Donald Trump），11日在當選後首場記者會上，直指2家媒體報導假新聞，毀他名譽，還拒絕記者提問。隨後他任命的白宮發言人史派瑟（Sean Spicer），被控威脅記者，若再出現類似行徑，「我會把你趕出記者會現場」。不過，史派瑟喊冤，「這並不是全部事實，也不是威脅」。

綜合媒體報導，11日川普在川普大樓召開記者會，會後《CNN》記者阿科斯達（Jim Acosta）在自家節目上爆料，史派瑟威脅他，若再繼續提問，將把他趕出記者會場。不過，史派瑟接受福斯新聞訪問時喊冤，「這並非全部事實，也不是威脅，只是告訴對方，在記者會上以又喊又叫的方式想提問，是粗魯、不恰當，也不尊重」。

現任白宮發言人厄尼思特（Josh Earnest）則建議，即使再尖銳困難的問題，也該讓記者發問，並稱「這就是發言人與記者團接觸交往過程的一部分」，隨後還補了一槍，即使有些報導、提問讓他沮喪，「但我不記得我曾氣到想把記者轟出去過」。

川普會前接連遭《Buzzfeed》、《CNN》爆料，聲稱俄國政府秘密支持川普，手上還握有川普淫穢性癖好的證據，不過均遭川普、俄國駁斥是假新聞。隔天在記者會上，川普、候任副總統彭斯，以及白宮發言人史派瑟，輪番砲轟這2家媒體，遭怒轟的《CNN》記者阿科斯達（Jim Acosta），舉手提問，「既然你攻擊了我們，請給我們一個提問機會」，但川普擺明不給問，置之不理，直接跳下一位記者。

廣告
  • 川普日前在當選後首場記者會上，痛斥媒體報導假新聞，他任命的白宮發言人史派瑟，被控在會後威脅相關記者，若再出現類似的行為，將禁止參加記者會。（圖擷取自「SEAN M. SPICER」網站）

    川普日前在當選後首場記者會上，痛斥媒體報導假新聞，他任命的白宮發言人史派瑟，被控在會後威脅相關記者，若再出現類似的行為，將禁止參加記者會。（圖擷取自「SEAN M. SPICER」網站）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： CNN 假新聞 川普 發言人 白宮
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤瑞典牛肉丸
泰式椒麻雞
天冷，吃這「鍋」！
枸杞包心粉圓
轉寄

標題：遭爆要脅記者「趕你出去」 準白宮發言人喊冤


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月13日‧星期五‧丙申年臘月十六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.