好痛啊！ 師父蒙眼爆瓜 一槌擊中助手頭
2017-01-13 10:54
師父一槌打在助手臉上。（圖擷取自每日郵報）
〔即時新聞／綜合報導〕近日網路上流傳一段可怕的影片，影片中一名街頭藝人蒙著眼睛，用大槌打爆地上的水果，結果卻擊中助手的頭，嚇傻圍觀群眾。
《每日郵報》報導，這短影片據傳是在印度南方，錫克教的慶典上所拍攝。影片中男子蒙著眼睛，手持大槌，助手則躺在地上，身旁四散著水果。接著師父掄起大槌打爆地上水果，讓旁觀者看得嘖嘖稱奇。
殊不知師父出了差錯，竟然直接一槌打在助手臉上，助手當場痛得縮起身子，隨後昏迷，影片沒有拍攝出助手最終的結果。
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